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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Buradan teröristlere ve destekçilerine açık açık sesleniyorum. Ölünüzü dirinizi, her gün birinizi, bir gün hepinizi müstahak olduğunuz sonuçlarla yüzleştireceğiz."

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Buradan teröristlere ve destekçilerine açık açık sesleniyorum. Ölünüzü dirinizi, her gün birinizi, bir gün hepinizi müstahak olduğunuz sonuçlarla yüzleştireceğiz."

Politika 22.11.2022, 11:14
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Buradan teröristlere ve destekçilerine açık açık sesleniyorum. Ölünüzü dirinizi, her gün birinizi, bir gün hepinizi müstahak olduğunuz sonuçlarla yüzleştireceğiz."

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Buradan teröristlere ve destekçilerine açık açık sesleniyorum. Ölünüzü dirinizi, her gün birinizi, bir gün hepinizi müstahak olduğunuz sonuçlarla yüzleştireceğiz."

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