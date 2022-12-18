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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bu şahsın ne üstünlüğü vardır. Henüz mahkeme kararı açıklanmadan halkı Saraçhane’ye davet eden belediye başkanı, 6’lı masaya Saraçhane dayatması yapmak ve Kılıçdaroğlu’na operasyon çekmek için harekete geçmişler
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "2023’e Doğru: Aday Belli, Karar Net" temalı açık hava toplantıları kapsamında Mersin’de halka hitap etti.
Politika 18.12.2022, 17:39
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "2023’e Doğru: Aday Belli, Karar Net" temalı açık hava toplantıları kapsamında Mersin’de halka hitap etti.