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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bu metni (Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni) tarihi yapan tek şey 28 Şubat zihniyetine uygun olarak güçlendirilmiş istikrarsızlık bildirisi olmasıdır."
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bu metni (Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni) tarihi yapan tek şey 28 Şubat zihniyetine uygun olarak güçlendirilmiş istikrarsızlık bildirisi olmasıdır."
Politika 03.03.2022, 11:33
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bu metni (Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni) tarihi yapan tek şey 28 Şubat zihniyetine uygun olarak güçlendirilmiş istikrarsızlık bildirisi olmasıdır."