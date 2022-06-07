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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bizim ayaklarına çıyanların tutunduğu masamız yoktur. Buna mukabil çok şükür milletimiz vardır. Umudumuz millettir. Huzurumuzun ufku milli birlik ve dayanışma ruhudur."

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bizim ayaklarına çıyanların tutunduğu masamız yoktur. Buna mukabil çok şükür milletimiz vardır. Umudumuz millettir. Huzurumuzun ufku milli birlik ve dayanışma ruhudur."

Politika 07.06.2022, 10:49
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bizim ayaklarına çıyanların tutunduğu masamız yoktur. Buna mukabil çok şükür milletimiz vardır. Umudumuz millettir. Huzurumuzun ufku milli birlik ve dayanışma ruhudur."

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bizim ayaklarına çıyanların tutunduğu masamız yoktur. Buna mukabil çok şükür milletimiz vardır. Umudumuz millettir. Huzurumuzun ufku milli birlik ve dayanışma ruhudur."

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