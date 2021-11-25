MHP Genel Başkanı Bahçeli: “Biz döviz kuruyla kurulmadık, bu yolla da devrilmeyeceğiz”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Ekonomik darbecilere, canlı döviz bombalarına, faiz, rant ve çıkar lobilerine sonu cefada olsa, sefada olsa eyvallah etmeyiz, etmeyeceğiz. Biz döviz kuruyla kurulmadık, bu yolla da devrilmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin ‘Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) Toplantısı sonrasında açıklama yaptı.

Toplantıda Covid-19 salgını, döviz fiyat artışı, fai ve enflasyondaki son gelişmelerin değerlendirildiğini söyleyen Genel Başkan Bahçeli, “Adım Adım 2023, İl İl Anadolu” temasıyla yaygınlaşan siyasi faaliyetlerin de değerlendirildiğini aktardı.

Son günlerde yaşanan döviz artışına ilişkin açıklamalarda bulunan Bahçeli, “Türkiye’yi karıştırmak, karanlığa çekmek ve kaosa sürüklemek maksadıyla fırsat kollayan, eylem zemini yoklayan, işgal bahanesi arayan çevrelerin provokatif tahrikleri sahneye ve sokağa tutunmak için tetikte beklemektedir. Bunların hüviyetleri milletimiz tarafından malumdur. Bu tahrik sürecinin öncüsü ve önde gideni CHP ve HDP başta olmak üzere zillet ittifakının hastalıklı paydaşlarıdır” dedi.

“Biz döviz kuruyla kurulmadık, bu yolla da devrilmeyeceğiz”

Türkiye’nin ekonomisinin bazı yapısal zaaf ve açmazlarının bulunduğunu bildiren Bahçeli, “Bunlar dövizdeki tırmanışın bahanesi değildir, olamayacaktır. Tehdit saçan gelişmeler karşısında, devlet milletiyle kenetlenmiş, milli duruş iç ve dış komploya karşı direnç ve dik duruş göstermiş, göstermeye de devam edecektir. Ekonomik darbecilere, canlı döviz bombalarına, faiz, rant ve çıkar lobilerine sonu cefada olsa, sefada olsa eyvallah etmeyiz, etmeyeceğiz. Biz döviz kuruyla kurulmadık, bu yolla da devrilmeyeceğiz” açıklamasında bulundu.

“Cumhuriyet Halk Partisi fırsatçıdır, faziletsizdir”

Genel Başkan Bahçeli, döviz kurlarındaki iniş çıkışın siyasi istismar konusu haline getirildiğini vurgulayarak, Cumhuriyet Halk Partisi fırsatçıdır, faziletsizdir, Türk siyasetinin ayıplı yüzü, utanç vesikası, riyakarlık numunesidir. Erken seçimden başka söylediği, hatta söyleyeceği bir şeyi bulunmayan zillet ittifakının ana ve yan ortakları Türkiye aleyhine planlı, pişkin, tahripkar ve dış destekli mütecaviz bir hareketlenme içindedir” şeklinde konuştu.

“4 Aralık günü Mersin’de ilk mitingi yapacaklarını duyuran Kılıçdaroğlu teröristleri hararetle selamlamıştır”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 24 Kasım’da partisinin olağanüstü MYK toplantısının ardından yaptı açıklamaları hatırlatan Bahçeli, “Ekonomik sorunları bahane göstererek ‘haydi meydana’ diyen, 4 Aralık günü Mersin’de ilk mitingi yapacaklarını duyuran Kılıçdaroğlu teröristleri hararetle selamlamıştır. Onların dikte ettiği ne varsa sahiplenerek sahaya inmeye karar vermiştir. Nitekim Türkiye’nin kaosa sürüklendiğini iddia eden müfteri Kılıçdaroğlu, asıl kaosu kendi içinde, kendi ittifakında, kendi vicdanında, kendi partisinde yaşadığını görmeyecek kadar körleşmiştir” değerlendirmesinde bulundu.

“Demokrasi sokakta değil milletimizin iradesindedir, sandığın içindedir”

“İçinde bulunduğumuz riskli süreç siyasi ve ekonomik beka mücadelesinin kahramanca, vatan ve millet sevdasıyla icrasını şart koşmaktadır” diyen Genel Başkan Bahçeli, “Sokaklara inerek hükümeti istifa ettirmeye, terörizmin ve yabancı güçlerin tetikçiliğine soyunarak ülkemizi felaket dolu bir mecraya taşımak isteyenlere asla izin, asla icazet verilmeyecektir. Demokrasi sokakta değil milletimizin iradesindedir, sandığın içindedir. Yasa dışı sol ve marjinal grupları sokağa sürüp milletimizin duyarlılıklarını ve sabrını test etmeyi aklından geçirenler bu gafil tezgahın, bu lekeli kumpasın sonuçlarına ağır şekilde katlanacaklardır” dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun erken seçim çağrılarının sonuçsuz olduğunun altını çizen Bahçeli “Cumhurbaşkanı ve 28’inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri 2023 yılının Haziran ayında yapılacak, mandacılarla, vesayetçilerle, statükocularla, hainlerle, millete tepeden bakan kimliksizlerle hesaplaşma bu tarihte olacaktır” ifadelerine yer verdi.