Son Dakika
Türkiye ekonomisi 2022’nin ilk çeyreğinde yüzde 7,3 oranında büyüdü. Net ihracatın büyümeye katkısı 3,46 yüzde puan oldu. Büyümenin yüzde 47’si net ihracattan geldi.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Biz bunlara durduk yere ’zillet’ demiyoruz. Terörle mücadelenin, seçim sürecini etkilemek amacıyla yürütüldüğünü söylemek, su katılmamış müfterilik ve ileri düzeyde güvenlik tehdididir."
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Biz bunlara durduk yere ’zillet’ demiyoruz. Terörle mücadelenin, seçim sürecini etkilemek amacıyla yürütüldüğünü söylemek, su katılmamış müfterilik ve ileri düzeyde güvenlik tehdididir."
Politika 31.05.2022, 11:18
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Biz bunlara durduk yere ’zillet’ demiyoruz. Terörle mücadelenin, seçim sürecini etkilemek amacıyla yürütüldüğünü söylemek, su katılmamış müfterilik ve ileri düzeyde güvenlik tehdididir."