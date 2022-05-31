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Türkiye ekonomisi 2022’nin ilk çeyreğinde yüzde 7,3 oranında büyüdü. Net ihracatın büyümeye katkısı 3,46 yüzde puan oldu. Büyümenin yüzde 47’si net ihracattan geldi.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Biz 12 adayı unutmadık, unutmayacağız. Bir gün asıl sahibine geçeceği günleri de mutlaka göreceğiz."
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Biz 12 adayı unutmadık, unutmayacağız. Bir gün asıl sahibine geçeceği günleri de mutlaka göreceğiz."
Politika 31.05.2022, 10:55
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Biz 12 adayı unutmadık, unutmayacağız. Bir gün asıl sahibine geçeceği günleri de mutlaka göreceğiz."