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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Biz 12 adayı unutmadık, unutmayacağız. Bir gün asıl sahibine geçeceği günleri de mutlaka göreceğiz."

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Biz 12 adayı unutmadık, unutmayacağız. Bir gün asıl sahibine geçeceği günleri de mutlaka göreceğiz."

Politika 31.05.2022, 10:55
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Biz 12 adayı unutmadık, unutmayacağız. Bir gün asıl sahibine geçeceği günleri de mutlaka göreceğiz."

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Biz 12 adayı unutmadık, unutmayacağız. Bir gün asıl sahibine geçeceği günleri de mutlaka göreceğiz."

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