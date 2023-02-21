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MHP Genel Başkanı Bahçeli: “Bilinmelidir ki ne sandıktan kaçarız ne de demokrasiyi yok sayarız. Acılarımızın tam ortasında seçimlerle ilgili polemik yapan ertelenme çetelesi tutan zillet ittifakı paranoyaktır, saplantıldır, hayalperesttir.”
MHP Genel Başkanı Bahçeli: “Bilinmelidir ki ne sandıktan kaçarız ne de demokrasiyi yok sayarız. Acılarımızın tam ortasında seçimlerle ilgili polemik yapan ertelenme çetelesi tutan zillet ittifakı paranoyaktır, saplantıldır, hayalperesttir.”
Politika 21.02.2023, 11:18
MHP Genel Başkanı Bahçeli: “Bilinmelidir ki ne sandıktan kaçarız ne de demokrasiyi yok sayarız. Acılarımızın tam ortasında seçimlerle ilgili polemik yapan ertelenme çetelesi tutan zillet ittifakı paranoyaktır, saplantıldır, hayalperesttir.”