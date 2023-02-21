MHP Genel Başkanı Bahçeli: “Bilinmelidir ki ne sandıktan kaçarız ne de demokrasiyi yok sayarız. Acılarımızın tam ortasında seçimlerle ilgili polemik yapan ertelenme çetelesi tutan zillet ittifakı paranoyaktır, saplantıldır, hayalperesttir.”