MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Aziz hatırasını samimiyetle idrak etmek, davamızın ilkelerini sadakatle savunmak, fikir ve hizmetlerinin doğru anlaşılmasını ve anlatılmasını sağlamak maksadıyla “Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı” kurulmuş ve tarihi bir adım atılmıştır."