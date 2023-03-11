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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Anayasa Mahkemesi’nin HDP’nin hazine yardımı alması yönündeki kararı) Bu hukuk skandalı olarak alınacak karardır. Bu karara oy veren mahkeme yeleri vicdanların sözünü değil ihanetin sözünü dinlemiştir."
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Anayasa Mahkemesi’nin HDP’nin hazine yardımı alması yönündeki kararı) Bu hukuk skandalı olarak alınacak karardır. Bu karara oy veren mahkeme yeleri vicdanların sözünü değil ihanetin sözünü dinlemiştir."
Politika 11.03.2023, 14:45
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Anayasa Mahkemesi’nin HDP’nin hazine yardımı alması yönündeki kararı) Bu hukuk skandalı olarak alınacak karardır. Bu karara oy veren mahkeme yeleri vicdanların sözünü değil ihanetin sözünü dinlemiştir."