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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Anayasa Mahkemesi’nin HDP’nin hazine yardımı alması yönündeki kararı) Bu hukuk skandalı olarak alınacak karardır. Bu karara oy veren mahkeme yeleri vicdanların sözünü değil ihanetin sözünü dinlemiştir."

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Anayasa Mahkemesi’nin HDP’nin hazine yardımı alması yönündeki kararı) Bu hukuk skandalı olarak alınacak karardır. Bu karara oy veren mahkeme yeleri vicdanların sözünü değil ihanetin sözünü dinlemiştir."

Politika 11.03.2023, 14:45
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Anayasa Mahkemesi’nin HDP’nin hazine yardımı alması yönündeki kararı) Bu hukuk skandalı olarak alınacak karardır. Bu karara oy veren mahkeme yeleri vicdanların sözünü değil ihanetin sözünü dinlemiştir."

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Anayasa Mahkemesi’nin HDP’nin hazine yardımı alması yönündeki kararı) Bu hukuk skandalı olarak alınacak karardır. Bu karara oy veren mahkeme yeleri vicdanların sözünü değil ihanetin sözünü dinlemiştir."

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