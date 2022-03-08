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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Altı partinin kuru gürültüsü tamamı ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine karşıtlık ile bina edilmiştir. Yani etki tepki üzerine şekillenmiş reaksiyonel bir sistem teklifi karşımızdadır. Zillet ittifakı şuursuzdur, derin
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Altı partinin kuru gürültüsü tamamı ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine karşıtlık ile bina edilmiştir. Yani etki tepki üzerine şekillenmiş reaksiyonel bir sistem teklifi karşımızdadır. Zillet ittifakı şuursuzdur, derin bir gaflet çukurundadır."
Politika 08.03.2022, 11:28
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Altı partinin kuru gürültüsü tamamı ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine karşıtlık ile bina edilmiştir. Yani etki tepki üzerine şekillenmiş reaksiyonel bir sistem teklifi karşımızdadır. Zillet ittifakı şuursuzdur, derin bir gaflet çukurundadır."