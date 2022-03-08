MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Altı partinin kuru gürültüsü tamamı ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine karşıtlık ile bina edilmiştir. Yani etki tepki üzerine şekillenmiş reaksiyonel bir sistem teklifi karşımızdadır. Zillet ittifakı şuursuzdur, derin bir gaflet çukurundadır."