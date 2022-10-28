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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gelin, Türkiye Yüzyılı vizyonunu birlikte oluşturalım, birlikte inşa edelim. Gelin, Türkiye Yüzyılı’nı yeni bir milli mutabakat zemini haline dönüştürelim. Gelin, Türkiye Yüzyılı’nda demokrasimizi, katılımcı demokratik bir Cum
MHP Genel Başkanı Bahçeli, AK Parti “Türkiye Yüzyılı” Tanıtım Toplantısı’na katılıyor
MHP Genel Başkanı Bahçeli, AK Parti “Türkiye Yüzyılı” Tanıtım Toplantısı’na katılıyor
Politika 28.10.2022, 16:24
MHP Genel Başkanı Bahçeli, AK Parti “Türkiye Yüzyılı” Tanıtım Toplantısı’na katılıyor