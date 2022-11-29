Son Dakika
MHP Genel Başkanı Bahçeli: “AK Parti de değerli yönetici ve bilim insanlarıyla çalışmaktadır. Onların da hazırlayacağı anayasa metinleri burada buluşursa 100’üncü yıldönümünde Türkiye yepyeni bir anayasaya yepyeni bir Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne k
MHP Genel Başkanı Bahçeli: “AK Parti de değerli yönetici ve bilim insanlarıyla çalışmaktadır. Onların da hazırlayacağı anayasa metinleri burada buluşursa 100’üncü yıldönümünde Türkiye yepyeni bir anayasaya yepyeni bir Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne kavuşmuş olacaktır.”
Politika 29.11.2022, 11:25
MHP Genel Başkanı Bahçeli: “AK Parti de değerli yönetici ve bilim insanlarıyla çalışmaktadır. Onların da hazırlayacağı anayasa metinleri burada buluşursa 100’üncü yıldönümünde Türkiye yepyeni bir anayasaya yepyeni bir Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne kavuşmuş olacaktır.”