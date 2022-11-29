MHP Genel Başkanı Bahçeli: “AK Parti de değerli yönetici ve bilim insanlarıyla çalışmaktadır. Onların da hazırlayacağı anayasa metinleri burada buluşursa 100’üncü yıldönümünde Türkiye yepyeni bir anayasaya yepyeni bir Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne k

MHP Genel Başkanı Bahçeli: “AK Parti de değerli yönetici ve bilim insanlarıyla çalışmaktadır. Onların da hazırlayacağı anayasa metinleri burada buluşursa 100’üncü yıldönümünde Türkiye yepyeni bir anayasaya yepyeni bir Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne kavuşmuş olacaktır.”