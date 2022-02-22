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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Ahmet Davutoğlu) Kurtların olduğu yerde kurtlar sofrası kurulur, Serok dikkat etsin kurdun gözünü kan bürüdü mü Kobani’ye kaçmakla bile kurtulamaz."
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Ahmet Davutoğlu) Kurtların olduğu yerde kurtlar sofrası kurulur, Serok dikkat etsin kurdun gözünü kan bürüdü mü Kobani’ye kaçmakla bile kurtulamaz."
Politika 22.02.2022, 11:15
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Ahmet Davutoğlu) Kurtların olduğu yerde kurtlar sofrası kurulur, Serok dikkat etsin kurdun gözünü kan bürüdü mü Kobani’ye kaçmakla bile kurtulamaz."