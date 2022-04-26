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Tuzla’da motosikletle bir kuyumcuya gelen iki kişi, kuyumcu çalışanını silahla yaraladıktan sonra bir miktar altın çalarak kaçtı. Silahla vurularak yaralanan çalışan hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "ABD Başkanı Joe Biden’ın bir kez daha soykırımdan bahsetmesi hükümsüzdür, kınamayı hakketmektedir. Politikacıların kendini mahkeme yerine koymaları felakettir."
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "ABD Başkanı Joe Biden’ın bir kez daha soykırımdan bahsetmesi hükümsüzdür, kınamayı hakketmektedir. Politikacıların kendini mahkeme yerine koymaları felakettir."
Politika 26.04.2022, 11:19
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "ABD Başkanı Joe Biden’ın bir kez daha soykırımdan bahsetmesi hükümsüzdür, kınamayı hakketmektedir. Politikacıların kendini mahkeme yerine koymaları felakettir."