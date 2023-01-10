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MHP Genel Başkanı Bahçeli: “(6’lı masa) 12 Şubat 2022 tarihinden bu tarafa toplanıp toplanıp dağılıyorlar. Boşa dönene değirmen taşı gibi patırtı gürültü çıkartmaktan başka hiçbir şey yapmıyorlar."

MHP Genel Başkanı Bahçeli: “(6’lı masa) 12 Şubat 2022 tarihinden bu tarafa toplanıp toplanıp dağılıyorlar. Boşa dönene değirmen taşı gibi patırtı gürültü çıkartmaktan başka hiçbir şey yapmıyorlar."

Politika 10.01.2023, 10:48
MHP Genel Başkanı Bahçeli: “(6’lı masa) 12 Şubat 2022 tarihinden bu tarafa toplanıp toplanıp dağılıyorlar. Boşa dönene değirmen taşı gibi patırtı gürültü çıkartmaktan başka hiçbir şey yapmıyorlar."

MHP Genel Başkanı Bahçeli: “(6’lı masa) 12 Şubat 2022 tarihinden bu tarafa toplanıp toplanıp dağılıyorlar. Boşa dönene değirmen taşı gibi patırtı gürültü çıkartmaktan başka hiçbir şey yapmıyorlar."

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