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MHP Genel Başkanı Bahçeli: “(6’lı masa) 12 Şubat 2022 tarihinden bu tarafa toplanıp toplanıp dağılıyorlar. Boşa dönene değirmen taşı gibi patırtı gürültü çıkartmaktan başka hiçbir şey yapmıyorlar."
MHP Genel Başkanı Bahçeli: “(6’lı masa) 12 Şubat 2022 tarihinden bu tarafa toplanıp toplanıp dağılıyorlar. Boşa dönene değirmen taşı gibi patırtı gürültü çıkartmaktan başka hiçbir şey yapmıyorlar."
MHP Genel Başkanı Bahçeli: “(6’lı masa) 12 Şubat 2022 tarihinden bu tarafa toplanıp toplanıp dağılıyorlar. Boşa dönene değirmen taşı gibi patırtı gürültü çıkartmaktan başka hiçbir şey yapmıyorlar."
Politika 10.01.2023, 10:48
MHP Genel Başkanı Bahçeli: “(6’lı masa) 12 Şubat 2022 tarihinden bu tarafa toplanıp toplanıp dağılıyorlar. Boşa dönene değirmen taşı gibi patırtı gürültü çıkartmaktan başka hiçbir şey yapmıyorlar."