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Bakan Soylu: (Maske zorunluluğunun kaldırılmasına ilişkin genelge) "Sağlık Bakanlığımız Bilim Kurulu’nun kararlarını bir yazı çerçevesinde iletecek. İlettiği andan itibaren arkadaşlarımızla karşılıklı değerlendirmeler yapıyorlar ve onun akab
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "28 Şubat postmodern darbesinin yıldönümünde Ankara Bilkent Otelde uzun bir masanın etrafında dizilen güdümlü 6 parti, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem adıyla 48 sayfalık bomboş bir metni kamuoyuna açıklamışlardır."
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "28 Şubat postmodern darbesinin yıldönümünde Ankara Bilkent Otelde uzun bir masanın etrafında dizilen güdümlü 6 parti, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem adıyla 48 sayfalık bomboş bir metni kamuoyuna açıklamışlardır."
Politika 03.03.2022, 11:30
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "28 Şubat postmodern darbesinin yıldönümünde Ankara Bilkent Otelde uzun bir masanın etrafında dizilen güdümlü 6 parti, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem adıyla 48 sayfalık bomboş bir metni kamuoyuna açıklamışlardır."