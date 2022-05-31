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Terör örgütü DEAŞ’a yönelik İstanbul ve Ankara’da düzenlenen operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 6 şüphelinin 3’ü yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, örgüte para transferi gerçekleştirmek amacıyla infak, zekat ve yardım a
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Sayın Kılıçdaroğlu, teröristi masum gösteren, teröriste kol kanat geren bir kalpsizin aynı zamanda terörist olacağını, terörün himayesine gireceğini görmüyor musun, bilmiyor musun? Bundan dolayı hiç mi vicdan sızısı çekmiy
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı’nın Van’da yaptığı vahim konuşması skandal olmasının yanı sıra teröre ve terörizme uzatılmış zeytin dalıdır. Kılıçdaroğlu terör örgütünün safına girmiş, bölücülüğün fanatik savunucusu
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "12 Ada, Türkiye’den haksızca ve ayak oyunları ile gasp edilmiştir. Bu adaları Çanakkale Boğazı ile İstanbul’un güvenliğinden ayrı düşünmek imkansızdır."
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "12 Ada, Türkiye’den haksızca ve ayak oyunları ile gasp edilmiştir. Bu adaları Çanakkale Boğazı ile İstanbul’un güvenliğinden ayrı düşünmek imkansızdır."
Politika 31.05.2022, 10:53
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "12 Ada, Türkiye’den haksızca ve ayak oyunları ile gasp edilmiştir. Bu adaları Çanakkale Boğazı ile İstanbul’un güvenliğinden ayrı düşünmek imkansızdır."