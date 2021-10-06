MHP Genel Başkan Yardımcısı Yılık: “Türkiye’nin Asli Gücü Analar Bacılar Kurultayı’nda buluşuyor”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Pelin Yılık, “Kadın yüreğinde ilmek ilmek işlenen her motif aynı zamanda bir hikaye anlatıyor. Milliyetçi Hareket Partisi’nin kadınları Türkiye’nin Asli Gücü Analar Bacılar Kurultayı’nda buluşuyor” dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yılık, ‘Türkiye’nin Asli Gücü Analar Bacılar Kurultayı’ hakkında açıklama yaptı. “Kadın yüreğinde ilmek ilmek işlenen her motif aynı zamanda bir hikaye anlatıyor” diyen Yılık, “Milliyetçi Hareket Partisi’nin kadınları Türkiye’nin Asli Gücü Analar Bacılar Kurultayı’nda buluşuyor. Anadolu’nun uçsuz bucaksız kültürel simgelerinin en çok kullanılanlarından biri de “Eli Belinde” motifidir. Başta halı - kilim dokumalarında, ahşap evlerin oyma süslerinde, takılarda karşımıza çıkan bu kültürel miras, annelik ve verimlilik sembolü, gelin kız, çocuklu kız, ana kız gibi isimlerle de anılan bu motif aynı zamanda kadının ailedeki rolünü ve gücünü ifade ediyor” dedi.

MHP’nin Aile, Kadın ve Engellilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı birimi tarafından düzenlenen “Türkiye’nin Asli Gücü Analar Bacılar Kurultayı” 10 Ekim’de saat 11.00’de ATO Congresium’ da gerçekleşecek.