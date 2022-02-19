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MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın: “Bekamızın ve millî hâkimiyetin imanlı ve sarsılmaz bekçileriyiz”

‘Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma Ve Aydınlatma Toplantıları’ kapsamında İzmir Bayraklı’da açıklamalarda bulunan Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, “Bekamızın ve millî hâkimiyetin imanlı ve sarsılmaz bekçileriyiz” dedi.

Politika 19.02.2022, 00:50
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın: “Bekamızın ve millî hâkimiyetin imanlı ve sarsılmaz bekçileriyiz”

‘Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma Ve Aydınlatma Toplantıları’ kapsamında İzmir Bayraklı’da açıklamalarda bulunan Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, “Bekamızın ve millî hâkimiyetin imanlı ve sarsılmaz bekçileriyiz” dedi.

’Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma Ve Aydınlatma Toplantıları’ kapsamında İzmir Bayraklı’ya ziyaret gerçekleştiren MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, açıklamalarda bulundu. Bayraklı’nın Akdeniz’deki Türk hâkimiyetini sürdürmek için levent toplayan Osmanlı denizcilerinin bayrak açtığı yerde kurulduğunun altını çizen Yalçın, “Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantıları kapsamında İzmir Bayraklı’da sizlerle bir arada olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Söz konusu toplantılar için başlangıç olarak Bayraklı’nın seçilmesi, elbette boşuna değildir. Sizler çok iyi bilirsiniz ki bu güzide ilçemiz, Akdeniz’deki Türk hâkimiyetini sürdürmek için levent toplayan Osmanlı denizcilerinin bayrak açtığı yerde kurulmuştur. Bayrağın dalgalanması veya açılması, birden çok anlam ifade etmektedir. Burada ikisini hatırlayalım istedim. Birincisi, bayrağın bir milletin egemenliğini temsil etmek üzere dalgalanmasıdır. Göklerimizde nazlı nazlı dalgalanan Türk bayrağı da bizim için öyledir. Topraklarımızdaki ebedî ve ezelî Türk hâkimiyetini simgelemektedir. İkincisi; herhangi bir haksızlığa, herhangi bir hukuksuzluk ve kanunsuzluğa karşı başkaldırma, onu reddetme amacıyla bayrak açılmasıdır. MHP mensupları ve teşkilatları olarak biz zaten şanlı al bayrağımızın gölgesindeyiz” şeklinde konuştu.

“Bekamızın ve millî hâkimiyetin imanlı, sarsılmaz bekçileriyiz”

Küresel aktörlerin topraklarımızdaki elçileriyle kapalı kapılar ardında yazılan ihanet senaryolarına bayrak açtıklarını ifade eden Yalçın, “Burada toplanmamızın sebebi, zillet ittifakı ve yedisi bir yerde ihanet korosunun entrika ve tezgâhlarına bayrak açtığımızı ilan etmektir.Bayraklı’dan aziz milletimize duyuruyoruz. Zillet cephesinin Cumhur İttifakı ve MHP’ye karşı yürüttüğü karalama kampanyalarına, yalana, dolana, hileye, iftiraya bayrak açtık. Küresel aktörlerin topraklarımızdaki elçileriyle kapalı kapılar ardında yazılan ihanet senaryolarına bayrak açtık. Askerimizi, polisimizi şehit eden; sivil vatandaşlarımızı, kundaktaki bebeleri gözünü kırpmadan öldüren cinayet şebekesi PKK ile iş tutan ama bunu gizlemek için türlü türlü desiselere başvuran bu kirli ittifakın bütün kirli çamaşırlarını ortaya dökeceğiz. Açtığımız mücadele bayrağını, iş birlikçilerin gönüllü lokomotifi CHP’nin birinci çıktığı ilçe ve illerden başlayarak bütün vatan sathında dalgalandıracağız. Millet dururken, küresel aktörlerin çıkarlarına hizmet eden bu şer iş birliğinin halktan kopmuş İP’liğini pazara çıkaracağız” dedi.

“HDP, zillet ittifakı için altın yumurtlayan devekuşudur”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun oy beklediği kitleleri suça azmettirdiğini vurgulayan Yalçın, “Devekuşu diyorum, çünkü PKK’nin siyasi kolu başını zilletin içine gömmekteyse de gövdesi dışarıdadır. Şer işbirliğinin öncü kuvveti CHP; bir yandan hak ve adalet, eşitlik ve barış naraları atarken diğer yandan da kalabalıkları hukuksuzluğa, kanunsuzluğa çağırmaktadır.CHP’nin başı Kemal Kılıçdaroğlu, oy beklediği kitleleri suça azmettirmektedir. Daha aday adayıyken suça teşvike meyleden bir siyasi figürün, seçildiğinde devleti hangi badirelere sürükleyeceğini varın siz tahmin edin.HDP, zillet ittifakı için altın yumurtlayan devekuşudur Biri gıyabi, altısı vicahi ortak olmak üzere Yedisi Bir Yerde korosunun son toplantılarında aldıkları kararı 28 Şubat’ta açıklayacaklarını ilan etmeleri de şuuraltlarındaki vesayetçi kafanın dışavurumudur. Cumhur İttifakı düşmanlığı, bunları bir arada tutmaya yetmeyecektir. Bu yedili çeteye sonradan eklemlenen iki partinin, özellikle sözde Gelecek ve Deva Partilerinin kendilerine ihtirasla alan açmaya çalışması, toplantı masasının altına konmuş saatli bombadan farksızdır. Ayrıca bu iki mikropartikül partinin başındaki iki kifayetsiz muhteris, tecrübe edilmiş ve siyaset çöplüğüne yollanmış beceriksizlerdir.Geri dönüştürülemeyecek kadar da zarar görmüşlerdir” diye konuştu.

“Milletimiz terör örgütü militanlarının, devlet kadrolarına çöreklenmesine müsaade etmeyecektir”

Türk Milleti’nin PKK’nın iktidara ortak olmasına kapı aralamayacağını dile getiren Yalçın, “Bu oyunları da, blöfleri de yutmayacaktır. Geçmişte koalisyonlardan çok çekmiştir. Çok başlılıktan ziyadesiyle mustarip olmuştur. Attan indirilip bırakınız eşeğe bindirilmeyi, yayan yapıldak yürütülmeye rıza göstermeyecektir. Yolda kalmak istemeyecektir. Yokuşlarda susamaya evet demeyecektir. Çıkmaz sokağa girmeyecektir. PKK’nın iktidara ortak olmasına kapı aralamayacakır. Terör örgütü militanlarının, CHP’li belediyelerde olduğu gibi, devlet kadrolarına çöreklenmesine müsaade etmeyecektir. Bu arada Cumhur İttifakı ve MHP; bir yandan zillet ittifakının asıl maksadını kamuoyuna ifşa etmeyi sürdürürken, diğer yandan da Türkiye ve dünyanın gündemine odaklanacaktır. Soğuk Savaş sonrasında dünya yeniden şekillenme sancılarını yaşarken, Türkiye de bölgesel ve küresel bir aktör olarak kendini konumlandırma çabasındadır. Mevcut küresel ortam, Türkiye’ye alabildiğine geniş bir hareket alanı ve sayısız fırsat sunmaktadır. Lakin her açıdan büyük bir potansiyele sahip olan Türkiye; artık eski, klasik ve köhne kalıplara sığmamaktadır. Basmakalıp siyasi söylemler, klasik ideolojik yapılar; modern çağı ve mevcut konjonktürü okumaya, yorumlamaya yetmemektedir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Cumhur İttifakı da bu gerçek doğrultusunda vücut bulmuştur” dedi.

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