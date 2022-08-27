Çankırı’da konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Pelin Yılık, "2023 Türk milletinin ve Türkiye’nin zafer yılı olacaktır. Buna olan inancımız tamamdır. Cumhur İttifakı milletimizin ruhu kökünden doğmuş, istikbal ve istiklal hedefleri ile devleşmiş, Türkiye’nin güvencesi milli bekamızın teminatıdır" dedi.

Çankırı’da düzenlenen Uluslararası Çankırı Tuz Festivali, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, MHP Genel Başkan Yardımcıları Pelin Yılık ve Sadir Durmaz, AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Civitcioğlu’nun katıldığı törenle başladı. MHP Genel Başkan Yardımcıları Pelin Yılık ve Sadir Durmaz, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"2023 Türk milletinin ve Türkiye’nin zafer yılı olacaktır"

Festivalin açılışında konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Pelin Yılık, "Cumhur ittifakı Türkiye’nin özgüveni, ana damarıdır. Cumhur İttifakı, geçmişi ile gelecek arasındaki köprüdür, Türkiye sevdasının siyasi bir hüviyete bürünerek kökleşmesidir. 2023 yılında Cumhuriyetimizin hem 100. yıl dönümünü kutlayacak hem de Cumhuriyetin güvencesi olan Cumhur İttifakı’nın muhteşem başarısı Allah’ın izniyle yaşanacaktır. 2023 vizyonu rehberliğinde Milliyetçi Hareket Partisi olarak Anadolu’yu karış karış gezmekteyiz, gönüllere misafir olmaktayız. Aziz milletimizle buluşmaya konuşmaya, dertleşmeye büyük bir heves ve heyecanla devam ediyoruz. Gönüller kazanıyoruz. Mücadelemizi sabırla, sağduyuyla ve kararlılıkla sürdürüyoruz. İl il Anadolu’yu gezmekte, adım adım 2023 hedefimize büyük bir kararlılıkla yürümekteyiz. 2023 Türk milletinin ve Türkiye’nin zafer yılı olacaktır. Buna olan inancımız tamamdır. Cumhur İttifakı milletimizin ruhu kökünden doğmuş, istikbal ve istiklal hedefleri ile devleşmiş, Türkiye’nin güvencesi milli bekamızın teminatıdır. Cumhur İttifakı mizahıyla atinin buluşması, Türkiye Cumhuriyeti yüksek hedeflere taşıyacak tertemiz bir birlikteliktir" dedi.

"Malazgirt Zaferinden aldığımız ilhamla 2071 hedeflerine yürüyoruz"

Daha sonra konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ise, "Milli kimliklerin inşasında tarihi hafıza çok önemlidir. En başta tarihimizle bugünü buluşturmak, yarını inşa etmek açısından önemlidir. Biz de tarihimizin omuzlarımıza yüklediği sorumlulukla 1923’te Türkiye Cumhuriyetini kuran iradeyle 2023’e giriyoruz, 1453’te Konstantinapolü, İstanbul yapan şuurla 2053’e, 1071 Malazgirt Zaferinden aldığımız ilhamla 2071 hedeflerine yürüyoruz. Bizler, ayak bastığı her coğrafyada, fethettiği her yerde, önce adaleti tesis eden ve bugün bile sancağının gölgesi gözlenen bir ecdadın evlatlarıyız. ’İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ düsturuyla, insanının refahı ve huzuru için çalışan, bugün bile gıptayla bakılan nice eser inşa eden bir medeniyetin mensuplarıyız.

Hanlar, hamamlar, kervansaraylar, imarethaneler yapan, yüzyılların yıkamadığı köprüler inşa eden ama gönül köprüsünü de hiç unutmayan anlayışın temsilcileriyiz. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak, siyasetimizi tarihi hafıza üzerine inşa ediyoruz. Bu anlamda sorumluluğumuz sadece bugüne değil, geçmiş ve geleceği birlikte düşünerek ele alıyoruz" diye konuştu.