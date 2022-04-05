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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 6-7 Nisan’da Brüksel’de gerçekleştirilecek olan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılacak. Bakan Çavuşoğlu, toplantı dolayısıyla bazı mevkidaşlarıyla da ikili görüşmeler gerçekleştirecek.
Avcılar’da kameramanın kornea nakli yapılan gözüne yumruk atan şahısların yargılanmasına devam edildi
MHP Genel Başkan Yardımcısı E. Semih Yalçın: "Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy basına yapmış olduğu parti politikalarımıza aykırı açıklamalarından dolayı, parti tüzüğümüzün disipline dair hükümlerini uygulamak üzere
MHP Genel Başkan Yardımcısı E. Semih Yalçın: "Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy basına yapmış olduğu parti politikalarımıza aykırı açıklamalarından dolayı, parti tüzüğümüzün disipline dair hükümlerini uygulamak üzere tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edilmiştir."
Politika 05.04.2022, 15:50
MHP Genel Başkan Yardımcısı E. Semih Yalçın: "Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy basına yapmış olduğu parti politikalarımıza aykırı açıklamalarından dolayı, parti tüzüğümüzün disipline dair hükümlerini uygulamak üzere tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edilmiştir."