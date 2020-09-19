MHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın: "Yunanistan’ı maşa olarak sahaya sürüyorlar"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, Doğu Akdeniz’de Yunanistan ile yaşanan gerileme ilişkin, “Bunu çok açık ve net söylüyorum. Fransa başta olmak üzere diğer Avrupa ülkeleri ve Türkiye üzerinde hesabı olan güçler Yunanistan’ı maşa olarak sahaya sürüyorlar” dedi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen Malatya İl Teşkilatının kongresine kongresine MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kamil Aydın’ın yanı sıra, AK Parti Malatya Milletvekilli Bülent Tüfenkci, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Partili ve MHP’li ilçe belediye başkanları ile partililer katıldı. Kongrede konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın, Orta Doğu’da yine cetvellerle yeni haritalar çizildiğini ifade ederek, “Orta Doğu’da böldükleri, Osmanlı’dan parçaladıkları devletler yetmiyor şimdi de daha da küçültüp lokmalar haline getirerek idare etme senaryolarını devreye sokuyorlar. Bugün Libya, Suriye, Tunus, işte bizde vardık bu proje içerisinde aslında. Çok basit Gezi olayları ile milleti sokağa dökme girişimleri bizde de oldu. Aynen Tunus’ta bir seyyar satıcının kendisini ateş vermesi ile biranda Orta Doğu’da haritaların yeniden çizildiği bir yapıya dönüştürmek istediler. Ancak Türkiye’de biz millet olma azim ve kararlığı ile aştık. Biz devlet olma azim ve kararlığına sahibiz. Biz ordusu olan, gerçekten birlikte yaşama azim ve karakteri olan bir ülkeyiz” şeklinde konuştu.

Aydın, Türk devlet geleneğinin başını kimsenin koparmaya cesaret edemeyeceğini dile getirerek, MHP olarak buna asla müsaade etmeyeceklerini söyledi. Recep Tayyip Erdoğan’ın sadece bir Cumhurbaşkanı değil, Türkiye Cumhuriyeti’nin başı olduğunu ifade eden Aydın, “Allah korusun başsız bırakılmak bir ülkede kaos çıkarmaktır, vücudun, ayakların dengesinin bozulması demektir. Her birimizin bir tarafa savrulması demektir” ifadelerini kullandı.

Doğu Akdeniz’de Yunanistan ile yaşanan gerileme de değinen Aydın, “Şu anda borç batağında, nüfusu yaşlı, ekonomisi çökmüş, hiçbir karşılığı olmayan Yunanistan bile bizim başımız ile uğraşıyor. Doğu Akdeniz’de, Ege’de 2 kilometre yakınımızdaki adaya silah yığmaya çalışıyor. Kendi ürettiği bir şey yok, niye çünkü yaptıran güçler var. Aynen 100 yıl önce Ankara Polatlı’ya kadar Yunanistan hangi cesaretle gelmişti. Ama 26 Ağustos’tan itibaren ta Ege’nin serin sularında kendilerini zor buldular. Şimdi aynı şeyi yaptırıyorlar. Yunanistan’ı maşa olarak sahaya sürüyorlar. Kim peki, bunu çok açık ve net söylüyorum. Fransa başta olmak üzere diğer Avrupa ülkeleri ve Türkiye üzerinde hesabı olan güçler” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in HDP’li Selahattin Demirtaş’ın kahvaltı daveti üzerine verdiği cevabı da sert bir dille eleştiren Aydın, “Şimdi yılana baksanıza, hesabı görüyor musunuz. Yani Anadolu’da eşleştirdiğimiz bir töreni getirip, Türkiye’nin bölünmesine, parçalanmasına, 10 binlerce şehidimizin kanına girmiş katillerin siyasi uzantıları, efendim ‘Eğer gelirse kahvaltıya yok demeyiz, gidince kan davası devam ederiz.’ Sakın bu oyunlara gelmeyin. Selahattin Demirtaş’a da, Osman Kavala’ya özgürlük diyor hepsi. En muhafazakarı da diyor, en bölücüsü de diyor. Buluştukları yer terör örgütünün siyasi temsilcilerinin affı. Burada diyenden çok dedirtene bakmak lazım. Bunları Türkiye siyasetine, sahnesine iten bir üst akıl var, güç var. Türkiye üzerinde hesabı olan bir güç var” şeklinde konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Türk Tabipler Birliği’nin derhal kapatılması yönündeki açıklamalarına da değinen Aydın, “İsmi Türk ama gayri Türk yapısı içerisinde olan bir STK. Sağlıkçıların özlük hakları ile ilgili bir şey üretmesi gerekir ama sağlık dışında her şeye karışıyor. Aynen Barolar Birliği gibi. İşte Cumhur İttifakı ne yaptı, nerede bir çıbanbaşı varsa, nerede bir sıkıntı varsa, yani nerede Türkiye üzerinde hesabı olan varsa bunu bozmaya muktedir. Siyasi olarak bozamıyorlar, bu sefer sokak hareketleri ile uğraşıyorlar” diye konuştu.

Konuşmaların ardından geçilen kongrede mevcut İl Başkanı Mesut Samanlı, delegelerin oylarını alarak yeniden MHP Malatya İl Başkanlığı’na seçildi.