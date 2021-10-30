MHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın: “Halkımız onlara sert bir tokat sandık başında cevap verecektir”

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanlığı koordinesinde düzenlenen “Adım Adım 2023, İl İl Anadolu” toplantısı Erzurum’da gerçekleştirildi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, CHP ve İyi partiye yönelik sert eleştirilerde bulundu. Aydın; “TBMM’de tezkere oylamasında kaçak güreşenler, hatta HDP’nin kontrolüne girenler. Atatürk’ün ruhaniyetini inciten CHP ve bunun yanında ağıza göre sakız ve şerbet servisinde bulunun İyi Parti yaptıkları yüce milletimiz değerlendirme yapacaktır. Onlara sert bir tokat sandık başında bir cevap verilecektir” dedi.

Erzurum Palandöken Necip fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde yapılan toplantı merhum Alparslan Türkeş’in bir sözünden yola çıkılarak, “Kendinizi küçük görmeyiniz, sizler büyük kuvvetsiniz, vazifenizi hiçbir zaman unutmayınız, kuvvet birliktir, davamızın geleceği birliklersiniz, birlik ve beraberlik içinde olmalıyız” sözleri ile başladı.

Toplantıya MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ, Büyükşehir Belediye Başkan vekili Fevzi Polat, MHP Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Adem Yurdagül, Merkez Yönetim Kurulu Üyesi İdris Aydın, Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, Ak Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Erzurum Ülkü Ocakları Başkanı A. Kadir Gökçan, STK temsilcileri, muhtarlar ve partililer katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş yaptı. Karataş konuşmasında ‘’ Sizlerle birlikte olmaktan gurur duyuyorum mutlu oldum. MHP’nin derdi Devlet, sevdası millettir. Bu sevdamızla kimseleri yalnız bırakmadık. Erzurum doğunun sınır taşıdır. MHP ve Cumhur İttifakı olmak üzere birlikte 2023 yılına adım adım ilerliyoruz. Hepinizin ve hepimizin sevdası ve davası millettir. Seçmenimizi yalnız koymayacağız. Seçmenimize sırtımızı dönmeyeceğiz. Çalışmalarımıza büyük gayret gösteriyoruz. Bu tür toplantıları geliştireceğiz” ifadelerini kullandı.

İl Başkanı Naim Karataş’ın açılış konuşmasından sonra MHP Genel Başkan Yardımcı ve Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın Başkanlığında divan oluşturuldu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın toplantı öncesi İHA’ya özel açıklama yaptı.

Tematik toplantılara Erzurum’dan devam ettiklerini belirten Prof. Dr. Aydın, “MHP olarak Lider Ülke Türkiye 2023 vizyonuna uygun şekilde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatları doğrultusunda toplantılara devam ediyoruz. Birinci aşama olarak 81 il, 90 bölgeye bölünerek yapılan bölgesel istişare toplantılarıydı. Toplantıları kazasız belasız yaptık. Bu günden başlamak üzere ikinci aşamaya geçmiş bulunuyoruz. Bu defa ‘’ Adım Adım 2023 ‘’ diyeceğiz. İl il halkla buluşma toplantıları yapacağız. Bu toplantıları he batıdan hem de doğudan başlatmayı düşündük. Genel Başkanımızın talimatları ile Diyarbakır, Bingöl, Erzurum, Tunceli, batıda ise Edirne, Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ’dan başlamak üzere toplantılarımızı gerçekleştireceğiz. 2023 gibi büyük bir idealimiz söz konusu, Cumhur İttifakı olarak bu hedeflere kenetlendik. 2023’e doğru halkımızın dilek ve istekleri ile onların yüreklerini avucumuzun içerisinde tutmak kaydı ile, ayrıca selamlaşmak ve hasret gidermek adına bu toplantıların bir ayağını Erzurum’da Dadaşlar diyarında gerçekleştiriyoruz. İl ve İlçe Başkanlarımıza teşekkür ederiz. Bizlerin bir parçası olan Iğdır Milletvekilimiz bizimle, MYK üyelerimizle birlikteyiz. Cumhur İttifakı olarak 2023 seçimlerinde hayırlı bir süreci birlikte atlatırız” diye konuştu.

Prof. Dr. Kamil Aydın, CHP ve İyi Partiye yönelik eleştirilerde de bulunarak, “Cumhur İttifakı vurgusu yapmamızın nedeni görüyorsunuz ki, en son sizlerde biliyorsunuz ve takip ediyorsunuz ülkemizi karıştırmak adına 10 Devletin Büyükelçilerinin tutumları, Cumhur İttifakı olarak dik durmasını bildik. 2023’de çok rahat bir şekilde ve öncelikli olarak ülke ve millet diyerek, yine son zamanlarda görüldüğü gibi Türkiye’yi bölgesel konuma göre siyaset uygulamaya çalışanlar, TBMM’de tezkere oylamasında kaçak güreşenler, hatta HDP’nin kontrolüne girenler. Atatürk’ün ruhaniyetini inciten CHP ve bunun yanında ağıza göre sakız ve şerbet servisinde bulunun İyi Parti yaptıkları yüce milletimiz değerlendirme yapacaktır. Onlara sert bir tokat sandık başında bir cevap verilecektir” diye konuştu.