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Fatih’te İETT şoförünün darp ettiği Kadir Şahin: "Orada bayıldım, tansiyonum çıkmış 20’ye, belki de ölecektim’’
MHP Genel Bahçeli: "2023 yılında Cumhur İttifakı’nın kesin zaferinden başka hiçbir siyasi sonuç bizim susuzluğumuzu dindiremez. Alınan mesafe ve gidişat bu kutlu hedefi işaret etmektedir.”
MHP Genel Bahçeli: "2023 yılında Cumhur İttifakı’nın kesin zaferinden başka hiçbir siyasi sonuç bizim susuzluğumuzu dindiremez. Alınan mesafe ve gidişat bu kutlu hedefi işaret etmektedir.”
Politika 12.04.2022, 11:08
MHP Genel Bahçeli: "2023 yılında Cumhur İttifakı’nın kesin zaferinden başka hiçbir siyasi sonuç bizim susuzluğumuzu dindiremez. Alınan mesafe ve gidişat bu kutlu hedefi işaret etmektedir.”