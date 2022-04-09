MHP Çankaya İlçe Başkanlığı Ramazan ayında Yörük keçi kılı çadırında vatandaşları ağırlıyor

Pandemi dolayısıyla iki yıldır ara verdiği geleneksel Ramazan ayı iftar programlarına tekrar başlayan MHP Çankaya İlçe Başkanlığı, Ramazan ayı boyunca Yörük keçi kılı çadırında vatandaşları ağırlayacak.

MHP Çankaya İlçe Başkanlığı, pandemi dolayısıyla iki yıldır ara verdiği geleneksel Ramazan ayı iftar programlarına başladı. Çankaya İlçe Başkanı Serkan Damar ve ilçe teşkilatı üyeleri, Ramazan ayı boyunca Çukurambar 100. Yıl’da yer alan 140 metrekarelik orijinal Yörük keçi kılı çadırında ve ilçe başkanlığının bahçesinde, sakinlerini, komşularını, öğrencileri, muhtarları, STK temsilcilerini, şehit ve gazi ailelerini ağırlıyor. İftar programında konuşan MHP Çankaya İlçe Başkanı Serkan Damar şunları söyledi:

"Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin ‘Ramazan, yardımlaşmanın bereketi, dayanışmanın belirleyeni, hatırlamanın ve gönül almanın bedestenidir’ sözlerini talimat olarak alıp, iftar programları ile manevi değerlerimizin pekişmesine ve toplumsal birlikteliğimizin güçlenmesine katkı sunmayı hedefliyoruz .İftar programımıza katılan bekçisinden emeklisine, komşumuzdan öğrencisine, partili yöneticilerimizden esnafımıza, her kesimden halkımızla hemhal olmak, Ramazan ayının manevi ikliminde hep birlikte iftarlarımızı açmak, bir arada bulunmak ve iftar sonrası var ise misafirlerimizin taleplerini dinleme imkanı bulmaktan büyük bir onur duyuyoruz.”

Ramazan ayının ilk günü iki yüz kişi ile başlayan ve her geçen gün katılımın artarak devam ettiği programa öğrenciler büyük ilgi gösteriyor. İftar programlarına Milliyetçi Hareket Partisi üst düzey yöneticileri ve vekilleri de katılırken ilçe sakinleri bu tanınan imkandan çok memnun olduklarını ifade etti.