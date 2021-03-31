MHP, Aleyna Tilki'yi hedef aldı

Geçtiğimiz günlerde MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut'un TikTok kapatılsın çıkışının ardından ilginç bir çıkış da MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter genç şarkıcı Aleyna Tilki'yi eleştirdi.



Tilki'nin bir buçuk yıl önce Twitter'dan paylaştığı "Suyla yoğurdu karıştırınca ayran oluyormuş" ifadelerine gösterilen ilgiye tepki gösteren Yönter, "Hazin ve hayret edilecek bir tablo... Bu zulmü hak etmiyoruz!" dedi.

Hazin ve hayret edilecek bir tablo...

Bu zulmü hak etmiyoruz! pic.twitter.com/UIWurYQ5zg — İzzet Ulvi YÖNTER (@UlviYonter) March 31, 2021