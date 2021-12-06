MHP "Adım Adım 2023, İl İl Anadolu” programı Çankaya’da düzenlendi

Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) “Adım Adım 2023, İl İl Anadolu” programı kapsamında MHP Çankaya İlçe Başkanlığı tarafından bir dizi etkinlik düzenlendi.

MHP tarafından düzenlenen “Adım Adım 2023, İl İl Anadolu” programına MHP Genel Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Mevlüt Karakaya, Prof. Dr. Filiz kılıç ve MYK üyelerinden İbrahim Çiftçi, Özgür Bayraktar, Mehmet Duygulu, Oğuz Yılmaz, Ömer Çağlar Yılmaz, Mertcan Ağaç, MDK üyelerinden Duygu Kurban Gözüoğlu ve İlker İpek katıldı. Programda Çankaya mahalle muhtarları ile sabah kahvaltıda buluşan heyet, muhtarların sıkıntılarını dinleyip

istişarelerde bulundu. Üye kayıt standının açılışını yapan heyet, Ankara Sanayi Odası’nı (ASO) ziyaret ederek sanayicilerin istek ve taleplerini dinledikten sonra bir dizi esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Bir şehit ailesini de ziyaret eden heyet, sivil toplum kuruluşu başkan ve temsilcileri ile akşam yemeğinde bir araya gelip istişarelerde bulundu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mevlüt Karakaya, Cumhurbaşkanlığı sistemini anlatarak, bu sistemde erken seçimin olmayacağını ifade etti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Filiz Kılıç ise MHP olarak milletin menfaatine olan ve olacak her şeyin destekçisi ve takipçisi olacaklarını vurguladı.

MHP Çankaya İlçe Başkanı Serkan Damar, “Bütün hemşerilerimizin gönlünde yer bulmak, dertleri ile dertlenip, sorunlarını kendi sorunumuz saymak, elini sıktığımız her hemşerimizin gönlüne dokunmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.