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MHP 81 vilayeti adım adım geziyor

5 Aralık itibariyle 81 vilayeti gezmiş olacağız. Buralarda vatandaşlarımızın sıkıntı ve şikayetlerini tespit ederek, muhataplarına ileteceğiz. Birileri bize bu çalışmalar başladığından beri ‘erken seçim mi var?’ sorusunu soruyor. Siyaset kurumunun toplumun tüm dinamikleriyle bir araya gelmesi kadar doğal bir şey olamaz” dedi.

Politika 20.11.2021, 17:44
MHP 81 vilayeti adım adım geziyor

5 Aralık itibariyle 81 vilayeti gezmiş olacağız. Buralarda vatandaşlarımızın sıkıntı ve şikayetlerini tespit ederek, muhataplarına ileteceğiz. Birileri bize bu çalışmalar başladığından beri ‘erken seçim mi var?’ sorusunu soruyor. Siyaset kurumunun toplumun tüm dinamikleriyle bir araya gelmesi kadar doğal bir şey olamaz” dedi.

MHP’nin sürdürdüğü “Adım Adım 2023, İl İl Anadolu” temalı program kapsamında çok sayıda parti yetkilisi Bursa’da Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde (AKKM) düzenlenen programda bir araya geldi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreteri Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Bursalılara selam ve başarı dileklerini ileterek başladığı konuşmasında, “Genel başkanımızın talimatları doğrultusunda, adım adım Anadolu’yu gezmeye, hemşerilerimizle, vatandaşlarımızla, STK’larımızla bir araya gelmeye, fikir alışverişinde bulunmaya gayret gösteriyoruz. Bu programın amacı budur. Bu programlar çerçevesinde 40 vilayeti gezerek ve oradaki hemşerilerimizle bir araya gelme imkanı bulduk. 4-5 Aralık itibariyle 81 vilayeti gezmiş olacağız. Buralarda vatandaşlarımızın sıkıntı ve şikayetlerini tespit ederek, muhataplarına ileteceğiz. Birileri bize bu çalışmalar başladığından beri ‘erken seçim mi var?’ sorusunu soruyor. Aslında bu çalışmalar, dünden bugüne yapmış olduğumuz ancak pandemi nedeniyle ertelediğimiz normal faaliyetlerimiz. Siyaset kurumunun toplumun tüm dinamikleriyle bir araya gelmesi kadar doğal bir şey olamaz. Ülke olarak muhatap olduğumuz tehdit ve tehlikeler dikkate alındığında, muhatap olduğumuz sıkıntılar değerlendirildiğinde, siyaset kurumunun sorumlulukları dünle mukayese edilemeyecek kadar çok fazla” dedi.

"Ellerindeki oyuncak alındığı için feryat ediyorlar”

Başkanlık sistemi ile ilgili de açıklamalarda bulunan Vahapoğlu, “Başbakanlık kalktı, hayatınızda ne değişti? Siyaset yoluyla kriz yaratmada iki metot var. Bir güvensizlik oyu, iki gensoru. Bu iki imkan yeni yönetim sistemiyle kalkmış oldu. Artık 3 oyla, 5 oyla hükümetler yıkılamıyor. Devletin iki görevi var; bir güvenlik, iki refah. Bu ikisini sağladıktan sonra gerisinin çok önemi yok. Ellerindeki oyuncak alındığı için feryat ediyorlar. Cumhuriyet tarihine bakıyoruz, 98 yıllık cumhuriyetin 66 tane hükümeti olmuş. Ortalama bir buçuk yıl etmiyor” dedi.

“Benim kutsalıma saygı duymayanlara ben saygı duymam”

İYİ Parti’nin ‘Ömer’in Yolu’ afişlerini eleştiren Vahapoğlu, “Hangi Ömer bu? Sen Müslüman Türk toplumuna mesaj veriyorsun. İkinci halifemiz, Hazreti Ömer adaletiyle tanınır. Sen Hazreti Ömer’in gittiği yoldan gidiyor musun? Mektep arkadaşın Ömer mi? Komşun Ömer mi? Kim? Benim kutsalıma saygı duymayanlara ben saygı duymuyorum” dedi.

“Halkın tepkisini sokağa dökmeye çalışıyorlar”

Ekonomi ile ilgili görüşlerini de paylaşan Vahapoğlu şöyle devam etti:

“Almanya’da sıfırlardaki enflasyon 2 puan artıyor. Japonya’da artıyor, Amerika’da artıyor. Bizim ülkemizde de artıyor. Girdi fiyatları arttı, doğru. Ama bunu kaşımak yerine çözüm üretiyor musunuz? Ama kapı kapı gezip toplumu kaşımaya, halkın tepkisini sokağa dökmeye çalışıyorlar. Çok dikkatli olmalıyız. Bu çatı yanacaksa hepimizin başına yanacak. Hiç kimsenin bizim evimizi yakıp köşede keyif yapmasına müsaade etmeyeceğiz.”

“Terörle mücadelede sona doğru geldik”

Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi Deniz Depboylu, “Terörle mücadele artık sona doğru geldik. Allah izin verirse terörü bitireceğiz. Buraya harcanan parayı da düşündüğümüzde yaşadığımız ekonomik sorunların da nereden faturalandığı ortaya çıkıyor ki eğer bunlar olmasaydı şu anda kişi başı milli gelir çok daha farklı olacaktı. Cumhur İttifakı olarak zor bir süreçte biz de MHP olarak bulunduğumuz pozisyon itibariyle devletimize, milletimize güç vererek yolumuza devam ediyoruz. Devlet yoksa milletin varlığı, bekası tehlikeye girer. Parti olarak biz güvenlikçi politikalarımızla daha çok dikkat çekiyoruz ama bunun yanı sıra sosyal politikalarla da sürekli meşgulüz. Elimizden geldiğince vatandaşların sorunlarına yönelik çözüm yolları üzerinde çalışıyoruz” dedi.

Programa MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyük Ataman, Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi Deniz Depboylu, MHP Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi Bursa İl Başkanı Cihangir Kalkancı, Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, MHP İl Ocak Başkanı, İlçe Başkanları, meclis üyeleri, muhtarlar, STK temsilcileri, çok sayıda parti mensubu ve davetliler katıldı.

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