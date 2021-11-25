Son Dakika
Bakan Koca: “(Torba yasa teklifi) Mesai sonrası çalışmanın isteğe bağlı olarak geri getirilmesi ve emeklilik için iyi bir düzeltme yapılması gerektiği kanaatindeyim.”
Bakan Koca: “(Atamalar) KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak yerleştirme ile mülakat olmadan 30 bin sözleşmeli sağlık personeli ve kura ile de 10 bin sürekli işçi alımı yapılacak.”
Bakan Koca: “(Topuk kanından SMA taraması) Her doğan bebeğe yıl bitmeden tarama yapmaya başlıyoruz.”
Bakan Koca: “(Molnupiravir) 700 dolar olan ilacın yerine 30-35 kat daha ucuza mal edeceğimizi planladığımız ilacı vatandaşımız ile yakın zamanda buluşturacağız.”
Sağlık Bakanı Koca: “(Turkovac) Sabah Acil Kullanım Onayı’na başvurduğumuzu söylemiştim. Yeni bir müjdeyi vermek istiyorum, özellikle proje çalışmalarını tamamladığımız 50 bin metrekare büyüklüğündeki aşı üretim merkezimizin ihalesini yapacağız.”
MGK: "Türkiye’nin inşa ettiği sağlam altyapı üzerinde, hedeflerine uygun şekilde yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı ekonomi politikalarını hayata geçirme sürecinde karşılaştığı ve karşılaşabileceği sınamalar ile tehditler değerlendirilmiş, c
MGK: "Türkiye’nin inşa ettiği sağlam altyapı üzerinde, hedeflerine uygun şekilde yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı ekonomi politikalarını hayata geçirme sürecinde karşılaştığı ve karşılaşabileceği sınamalar ile tehditler değerlendirilmiş, cumhuriyetimizin 100. yılına her alanda olduğu gibi iktisadi olarak da güçlü şekilde ulaşma kararlılığı teyit edilmiştir.”
Politika 25.11.2021, 19:10
MGK: "Türkiye’nin inşa ettiği sağlam altyapı üzerinde, hedeflerine uygun şekilde yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı ekonomi politikalarını hayata geçirme sürecinde karşılaştığı ve karşılaşabileceği sınamalar ile tehditler değerlendirilmiş, cumhuriyetimizin 100. yılına her alanda olduğu gibi iktisadi olarak da güçlü şekilde ulaşma kararlılığı teyit edilmiştir.”