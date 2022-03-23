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Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı üzerinde bulunan bir marketler zincirinin deposunda yangın çıktı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
MGK Toplantısında Türkiye’nin sınır güvenliğini ve Doğu Akdeniz’deki haklarının korumadaki kararlılığına vurgu yapıldı. Türkiye’nin Karadeniz’in kuzeyinde yaşanan gelişmelerdeki dengeli duruşunun küresel ve bölgesel barışı sağlama gayretlerinin önemine di
MGK Toplantısında Türkiye’nin sınır güvenliğini ve Doğu Akdeniz’deki haklarının korumadaki kararlılığına vurgu yapıldı. Türkiye’nin Karadeniz’in kuzeyinde yaşanan gelişmelerdeki dengeli duruşunun küresel ve bölgesel barışı sağlama gayretlerinin önemine dikkat çekildi.
Politika 23.03.2022, 19:32 23.03.2022, 19:41
MGK Toplantısında Türkiye’nin sınır güvenliğini ve Doğu Akdeniz’deki haklarının korumadaki kararlılığına vurgu yapıldı. Türkiye’nin Karadeniz’in kuzeyinde yaşanan gelişmelerdeki dengeli duruşunun küresel ve bölgesel barışı sağlama gayretlerinin önemine dikkat çekildi.