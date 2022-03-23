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Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı üzerinde bulunan bir marketler zincirinin deposunda yangın çıktı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
MGK toplantısında, Türkiye’nin, Karadeniz’de barış ve istikrarın idamesi için Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin titizlikle uygulanması da dahil olmak üzere sorumluluklarının gereğini yerine getirmesinin yanında arabuluculuk ve kolaylaştırıcılık çabalarını s
MGK toplantısında, Türkiye’nin, Karadeniz’de barış ve istikrarın idamesi için Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin titizlikle uygulanması da dahil olmak üzere sorumluluklarının gereğini yerine getirmesinin yanında arabuluculuk ve kolaylaştırıcılık çabalarını sürdüreceği belirtildi.
Politika 23.03.2022, 19:24
MGK toplantısında, Türkiye’nin, Karadeniz’de barış ve istikrarın idamesi için Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin titizlikle uygulanması da dahil olmak üzere sorumluluklarının gereğini yerine getirmesinin yanında arabuluculuk ve kolaylaştırıcılık çabalarını sürdüreceği belirtildi.