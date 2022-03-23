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Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı üzerinde bulunan bir marketler zincirinin deposunda yangın çıktı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
MGK toplantısında Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasındaki son gelişmeler tüm yönleriyle ele alındı. Toplantıda saldırıların bir an önce nihayete erdirilerek ateşkesin sağlanmasına, iki ülke arasındaki sorunların Ukrayna’nın egemenliği ve toprak bütünlüğü
MGK toplantısında Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasındaki son gelişmeler tüm yönleriyle ele alındı. Toplantıda saldırıların bir an önce nihayete erdirilerek ateşkesin sağlanmasına, iki ülke arasındaki sorunların Ukrayna’nın egemenliği ve toprak bütünlüğü gözetilerek kalıcı bir şekilde çözülmesine yönelik çabaların artırılmasına ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.
Politika 23.03.2022, 19:22
MGK toplantısında Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasındaki son gelişmeler tüm yönleriyle ele alındı. Toplantıda saldırıların bir an önce nihayete erdirilerek ateşkesin sağlanmasına, iki ülke arasındaki sorunların Ukrayna’nın egemenliği ve toprak bütünlüğü gözetilerek kalıcı bir şekilde çözülmesine yönelik çabaların artırılmasına ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.