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MGK Bildirisi: "ABD’nin GKRY’ye yönelik silah ambargosunu kaldırma kararı değerlendirilmiş; Doğu Akdeniz’de barış ve dengeyi menfi yönde etkileyecek ve müttefiklik ruhuna da aykırı olan bu karardan dönülmesi çağrısında bulunulmuştur."

MGK Bildirisi: "ABD’nin GKRY’ye yönelik silah ambargosunu kaldırma kararı değerlendirilmiş; Doğu Akdeniz’de barış ve dengeyi menfi yönde etkileyecek ve müttefiklik ruhuna da aykırı olan bu karardan dönülmesi çağrısında bulunulmuştur."

Politika 28.09.2022, 21:05
MGK Bildirisi: "ABD’nin GKRY’ye yönelik silah ambargosunu kaldırma kararı değerlendirilmiş; Doğu Akdeniz’de barış ve dengeyi menfi yönde etkileyecek ve müttefiklik ruhuna da aykırı olan bu karardan dönülmesi çağrısında bulunulmuştur."

MGK Bildirisi: "ABD’nin GKRY’ye yönelik silah ambargosunu kaldırma kararı değerlendirilmiş; Doğu Akdeniz’de barış ve dengeyi menfi yönde etkileyecek ve müttefiklik ruhuna da aykırı olan bu karardan dönülmesi çağrısında bulunulmuştur."

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