MGK Bildirisi: "ABD’nin GKRY’ye yönelik silah ambargosunu kaldırma kararı değerlendirilmiş; Doğu Akdeniz’de barış ve dengeyi menfi yönde etkileyecek ve müttefiklik ruhuna da aykırı olan bu karardan dönülmesi çağrısında bulunulmuştur."