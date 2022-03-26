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Trabzon’un Tonya ilçesinde üzerine kaya düşen kamyonette hayatını kaybeden 4 kişinin kimlikleri belirlendi
Mevlüt Çavuşoğlu 'Türkiye NATO bütçesine katkıda ilk 8’de'
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doha Forumunda yaptığı konuşmada, "Türkiye NATO bütçesine katkıda ilk 8’de. Türkiye NATO’nun sağlam bir müttefikidir" dedi.
Politika 26.03.2022, 17:30 26.03.2022, 19:02
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doha Forumunda yaptığı konuşmada, "Türkiye NATO bütçesine katkıda ilk 8’de. Türkiye NATO’nun sağlam bir müttefikidir" dedi.