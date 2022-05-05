Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Bali’de gemiden düşen Türk kaptan'a dair açıklamalar!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: (Bali’de gemiden düşen Türk kaptan) "Vatandaşımız bu sabah bir balıkçı tarafından Bali açıklarında bulundu. Vatandaşımız gerekli tedavileri gördü. Durumu iyi. Gerekli işlemler yapıldıktan sonra ülkemize geri dönecek."