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Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Bali’de gemiden düşen Türk kaptan'a dair açıklamalar!
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: (Bali’de gemiden düşen Türk kaptan) "Vatandaşımız bu sabah bir balıkçı tarafından Bali açıklarında bulundu. Vatandaşımız gerekli tedavileri gördü. Durumu iyi. Gerekli işlemler yapıldıktan sonra ülkemize geri dönecek."
Politika 05.05.2022, 15:04 05.05.2022, 15:20
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: (Bali’de gemiden düşen Türk kaptan) "Vatandaşımız bu sabah bir balıkçı tarafından Bali açıklarında bulundu. Vatandaşımız gerekli tedavileri gördü. Durumu iyi. Gerekli işlemler yapıldıktan sonra ülkemize geri dönecek."