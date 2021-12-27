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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: (Vize Serbestisi) "Şu anda 71 kriterin 67-68’ini yerine getirdik. Avrupa Birliği diğer konularda olduğu gibi sözünde durmamak için bu toplantılardan kaçıyor."
Mevlüt Çavuşoğlu: "İlk toplantı Moskova’da gerçekleşecek"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: (Ermenistan ile ilişkilerin normalleşmesi) "İlk toplantı Moskova’da gerçekleşecek. Ermenistan tarafının isteği bu yönde."
Politika 27.12.2021, 11:09 27.12.2021, 11:48
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: (Ermenistan ile ilişkilerin normalleşmesi) "İlk toplantı Moskova’da gerçekleşecek. Ermenistan tarafının isteği bu yönde."