Mesut Yılmaz kimdir? Yaşı ve hayat hikayesi…

Eski başbakan ve eski Anavatan Partisi Genel Başkanı olan Mesut Yılmaz 1991 ve 1999 yılları arasında toplam yaklaşık 2 yıl boyunca 3 kez başbakanlık ve çeşitli bakanlıklar yapmıştır. 1947 doğumlu olan Mesut Yılmaz'ın hayat hikayesi şu şekilde...

Özellikle 90’lı yıllarda politik gündemin ilk sıralarında yer alan isimlerden olan Mesut Yılmaz, ilk kez 1983 Türkiye Genel Seçimleri’nde Rize milletvekili olarak meclise girmiştir.

MESUT YILMAZ KİMDİR?

1986 ve 1990 yılları arasında Turgut Özal tarafından kurulan hükûmetlerde Dışişleri Bakanı ve Kültür ve Turizm Bakanı olarak görevlendirilmiştir. ANAP Genel Başkanı Yıldırım Akbulut’un istifasının ardından 1991 yılında yapılan kongrede yeni genel başkan seçilerek başbakan olmuştur. 1995 Türkiye genel seçimleri’nin ardından kurulan koalisyon hükûmetinde tekrar başbakan olarak görevlendirilmiştir. 1997-1999 yılları arasında da başbakan olarak görev yapmıştır. 2000-2002 yılları arasında DSP-MHP-ANAP koalisyonunda devlet bakanı ve başbakan yardımcısı olarak yer almıştır. Partisi 2002 Türkiye genel seçimleri’nde meclise giremeyince istifa etmiştir.2007 Türkiye genel seçimleri’nde Rize’den bağımsız milletvekili olarak meclise girmiştir. 15 Ocak 2009-2011 yılları arasında ANAP ve Doğru Yol Partisi’nin birleşmesi sonucu kurulan Demokrat Parti’de siyasi yaşamına devam etmiştir. 2004 yılında Yüce Divan'da yargılanmıştır. Cumhuriyet tarihinde Yüce Divan'da yargılanan ilk başbakan olmuştur.

Almanca ve İngilizce bilen Mesut Yılmaz, aslen Hemşinli olup Rize ilinin Çayeli ilçesinin Çataldere köyündendir.