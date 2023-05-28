Mersin’de kutlamalar başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kesin olmayan sonuçlara göre zaferi, Mersin’de Cumhur İttifakı’nı destekleyen vatandaşları sevince boğarken, AK Parti İl Başkanlığı önünde toplanan yüzlerce kişi davul zurna eşliğinde seçim sonuçlarını kutlamaya başladı.

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde açılan sandık sayısı yüzde 96’lara ulaşırken, resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 52’nin üzerinde oy alarak seçimi önde götürüyor. Mersin’de de Cumhur İttifakı üyeleri, seçim sonuçlarının netleşmeye başlamasıyla birlikte merkez Toroslar ilçesinde bulunan AK Parti İl Başkanlığı önüne akın ederek kutlamalara başladı. Davul zurna eşliğinde ’Erdoğan’ sloganları atıp şarkılar söyleyerek seçim sonuçlarını kutlayan kalabalık, Erdoğan’a destek verdi.

Öte yandan seçimleri partisinin il başkanlığında takip eden Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin de bir süre sonra toplanan kalabalığa hitap edeceği belirtilirken, Bakan Nebati’nin daha sonra konvoy eşliğinde şehir turu yapacağı bildirildi.