Merkel, seçime 1 gün kala "Almanya’nın istikrarı" için Laschet’e oy istedi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, yarın yapılacak 20. federal hükümet seçimi için Aachen kentinden düzenlenen mitingde Hıristiyan Birlik Partilerinin (CDU/CSU) Başbakan adayı Armin Laschet için oy istedi. Laschet ise son mitinginde, Almanya’nın göçmenlerden oluşan çeşitliliğe sahip bir toplum olduğunu belirterek, "Uğur Şahin’in bizim ülkemize gelmesinden mutluluk duyuyoruz" dedi. Almanya için Alternatif (AfD) Partisine tepki gösteren Laschet, "Bu çocuklara “Siz buraya ait değilsiniz diyorlar. Biz çeşitliliği olan bir toplumuz ve Almanya’nın bu çeşitliliğe ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.

Almanya’da 16 yıllık Angela Merkel dönemi yarın sona eriyor. Seçime 1 gün kala Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) ve Hristiyan Sosyal Birliği Partisi (CSU) adayı Armin Laschet, Başbakan Angela Merkel ile birlikte son seçim mitingini Kuzey Ren-Vestfalya eyaletine bağlı Aachen kentinde yaptı. Laschet’in oturduğu evin yakınında, Burtscheid semtinde düzenlenen mitinge partililer ve çevre sakinleri katıldı. Seçimde aday olmayan ve 16 yıllık başbakanlık görevini bırakma kararı alan Merkel, Alman halkına seslenerek Laschet için oy istedi. Merkel, yüzde 30’u bulan kararsız seçmenin oylarını alabilmek için Laschet’in Almanya ve Avrupa Birliği’nin (AB) geleceği için önemli biri olduğunu söyledi. Kararsız seçmeni işaret eden Merkel, "Almanya sizin de ülkeniz. Kimin seçilmesi önemli değil diyemezsiniz. Sizin tercihlerinizle sizin geleceğinizi seçeceksiniz. Seçmenler olarak kimin yöneteceğine doğru karar vermeliyiz" dedi.

"Yarından sonra istikrarlı bir ülke için her iki oyunuzu da CDU/CSU yönünde kullanmanızı bekliyorum"

Başbakan Merkel, geçmiş hükümetlerin her yönüyle mükemmel olmadığını, ancak 5 milyonun üzerindeki işsizlik rakamlarını yarıya düşürmeyi başardıklarını belirtti. Dünyanın hızlı bir şekilde değiştiğini ifade eden Merkel, değişen dünyada ortaya çıkan sorunlarla baş edebilmek için Armin Laschet’in başbakanlığındaki ir Almanya’nın daha da güçlü olacağını vurguladı. Laschet’in başbakanı olduğu Kuzey Ren Vestfalya Eyaletini başarılı bir şekilde yönettiğini ve AB için de önemli görevlerini yerine getirdiğini söyleyen Merkel, "Yarından sonra istikrarlı bir ülke için her iki oyunuzu da CDU/CSU yönünde kullanmanızı bekliyorum" dedi.

"Sadece paylaştırmak, dağıtmak, borç batağına götürür"

Sosyal sistemi güçlendireceklerini dile getiren Merkel, “Aileleri destekleyeceğiz, bakıma muhtaç olanları destekleyeceğiz. Sağlık sisteminin ne kadar önemli olduğunu salgın sürecinde gördük” şeklinde konuştu. Merkel, “Sağlık alanda çalışanların adil bir ücret almasını sağlayabilmek için önceden çalışmasının yapılması gerekir. Çalışarak hazırlamak ve paylaştırmak bir madalyonun iki yüzüdür. Sadece paylaştırmak, dağıtmak, borç batağına götürür. Bunu Avrupa’da istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

"Uğur Şahin’in bizim ülkemize gelmesinden mutluluk duyuyoruz"

Armin Laschet ise seçmenlere son hitabında Almanya’nın göçmenlerden oluşan çeşitliliğe sahip bir toplum olduğunu söyledi. Laschet, “Uğur Şahin’in babası Almanya’ya gelirken 4 yaşındaki oğlunu da birlikte getirmiş. Okulda Almanca öğreniyor. Anaokulu, ilkokul derken Köln’de okuduğu lisede dönem birincisi oluyor. Üniversiteye hazırlık yapıp üniversiteyi bitiriyor ve şimdi tüm dünya için bir aşı buldu” diye konuştu. Uğur Şahin’i işaret eden Laschet, “Biz onun bizim ülkemizden gelmesinden mutluluk duyuyoruz. AfD’lilerin (Almanya için Alternatif Partisi) de dahil olduğu bazı insanlar bu çocuklara ’siz buraya ait değilsiniz, dininiz buraya ait değil, ne istiyorsunuz bu ülkede’ diyor. Hatta burayı terk edin demek istiyorlar aslında. Biz ise bu insanların burada olmasından dolayı mutluyuz. Biz çeşitliliği olan bir toplumuz ve Almanya’nın bu çeşitliliğe ihtiyacı var” dedi. Laschet, seçimlerden sonra Sosyal Demokrat Parti (SPD), Sol Parti ve Yeşillerin koalisyon kurabileceğini, bunun gerçekleşmemesi için CDU/CSU’ya oy verilmesi gerektiğini vurguladı.