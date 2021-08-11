Meral Akşener’in kahvehane ziyaretinde gergin anlar

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Erzincan’ın Tercan ilçesinde kahvehane ziyareti sırasında gergin anlar yaşandı. Şehit ağabeyi yapılan eleştirilere sert tepki göstererek, “Yalan konuşuyorsunuz” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Erzincan’da esnaf ziyareti yaptı. Akşener, Erzincan merkezin ardından Çayırlı ve Tercan ilçesinde esnaf ziyaretlerinde bulundu. Tercan’da bir kahvehaneye giren Meral Akşener, bir vatandaşla sohbet ederken vatandaşın da hükümete yönelik eleştirilerde bulunması üzerine şehit ağabeyi Yusuf Budak, oturduğu masadan ayağı kalkarak duruma sert tepki gösterdi. Bir süre gergin anlar yaşanırken Akşener, kahvehaneden dışarı çıkarak esnaf gezisine devam etti.

3 Eylül 2016 tarihinde Van Çaldıran Tendürek Dağı’nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Süleyman Budak’ın ağabeyi Yusuf Budak, “Yalan söylüyorsunuz” şeklinde tepkisini sürdürerek şöyle konuştu:

“Allah’tan korkun. Yalan konuşmayın. Acından ölüyordunuz şimdi çok şeye sahipsiniz. Ne olmuş memlekete. Yalan konuşmayız. 90’lı yılları hatırlayın. Hepimiz kardeşiz. Terörle geçen yıllarda Tendürek’e çıkamıyorduk. Şimdi dört dörtlük askeri güce sahibiz. Açız, açız, açız diyor. Ne açız. Emekli maaşını alıyor akşama kadar keyif çatıyorsun. İsrail’in, ABD’ye karşı dik duruyoruz.”

Akşener, Tercan ilçesinin ardından kara yoluyla Erzurum’a hareket etti.