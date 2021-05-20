Meral Akşener’in İkizdere ziyaretinde gerginlik….

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Rize’deki ilk ziyaretini İkizdere ilçesinde gerçekleştirdi. Cengiz İnşaat tarafından işletilmek istenen İşkencedere’deki taş ocağına karşı direniş gösteren köylülerle buluştu. Köylüler tarafından alkışlarla karşılanan Akşener, yöre halkının sorunlarını dinledi.

“GRUP TOPLANTISINDA SİZDEN ÖĞRENDİKLERİMİ KAMUOYUYLA PAYLAŞACAĞIM”

Bölgeye geliş nedenini anlatan Akşener, “Bu gün buraya çok önce kapanma esnasında demiştim ki itirazlarını dile getiren kadınlarımızla görüşmeye gideceğim. Bugün o nedenle buradayız. Ben buraya onlar adına konuşmaya gelmedim. Sadece ziyaret edip, benim aracılığımla onların dertlerini, sizin üzerinizden kamuoyuna bir kere daha paylaşılmasını sağlamaya geldim. Onları dinleyeceğiz, Benim yöntemim şu 20 Ocak 2020’den beri esnafları geziyorum, sizin gibi dertleri olan insanlarla görüşüyorum. Orada partime oy istemiyorum, kendi propagandamızı yapmıyorum. Sadece sizin dertlerinizi dinliyoruz, sonra onu kamuoyuna mal ediyoruz. Şu andan itibaren sustum siz konuşacaksınız. Onu öğreneceğiz, ben sizin derdinizi de çarşamba günü grup toplantısında sizden öğrendiklerimi kamuoyuyla paylaşacağım” dedi.

“SİZİ ALLAH’A HAVALE EDİYORUM, AYIP AYIP..”

Akşener’in İkizdere’deki esnaf ziyareti esnasında ise yanına yaklaşan bir kişi, “PKK ile işbirliği yapan CHP ile neden birliktesiniz? Açıklama yapar mısınız?” dedi. Akşener ise, “Yapmıyoruz kardeşim. Ezan saati iftira ediyorsunuz. Ayıp ayıp, sizi Allah’a havale ediyorum. Meral Akşener’e diyorsunuz. Megri megriyi ben mi söyledim? Osman Öcalan’ın mektubunu ben mi okuttun? Hadi oradan” diye tepki gösterdi.

AKŞENER’E İKİNCİ PROTESTO

Ziyaretlerini sürdüren Akşener, bir süre sonra ‘Recep Tayyip Erdoğan’ sloganları atan bir grubun protestosuyla karşılaştı. Polis ekiplerince kısa süreli müdahalede bulunulan grup, bölgeden uzaklaştırılmaya çalışıldı.

Akşener’in yanına gelen yaşlı bir amca ise “Hoş geldiniz Meral Hanım. Canımız sana kurban. İktidara dönünce kurtulacaksınız” diyerek sevgi gösterisinde bulundu. Akşener alkışlarla yaşlı amcaya karşılık verdi.

Öte yandan İYİ Parti, sosyal medya hesabından Akşener’in esnaf ziyaretine ilişkin fotoları paylaşarak; Bugün Rize'deyiz…İkizdereli esnafımız; “Hiç bu kadar bitik ve çaresiz bir sene görmedik” diyor. Karış karış gezdiğimiz memleketimizde maalesef her yerde durum aynı…Milletimiz markette sepeti, pazarda fileyi dolduramıyor” ifadelerini kullandı.