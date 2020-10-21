Meral Akşener’den Ümit Özdağ’ın açıklamalarına ilişkin yorum: “Görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ’ın İstanbul İl Başkanı hakkındaki açıklamalara ilişkin, “Görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler. Şimdi iddia sahipleri gidecekler ellerinde ne var ise belge ve bilgiyi verecekler. Mahkeme bir karar verecek. O zaman akla kara birbirinden belli olacak” dedi.

İYİ Genel Başkanı Meral Akşener, Kayseri’nin İncesu ilçesinde esnafları ziyaret etti. Akşener, “20 Ocak 2020 tarihinden itibaren Türkiye’de ilçe ilçe geziyorum. Esnaf gezme amacım, oy isteme falan değil. Propaganda yapmıyorum, iktidarı yermiyorum ama bir şey yapıyorum. Unutulmuş esnafı görüyoruz, üzerine perde örtülmüş esnafı dinliyoruz. Sorunlarını Meclise getiriyoruz. Kamuoyuna mal ediyoruz ve o sorunlara dikkat çekiyoruz. O şekilde esnafın görülmesini sağlıyoruz” dedi.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ’ın İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkındaki açıklamalara ilişkin olarak Akşener, “Bu konuyu ne burada ne de Yenifakılı’da bana soran olmadı. Medyanın ilgisini çekiyor ama vatandaşın derdi başka. Netice itibariyle keşke medya ya da sosyal medya üzerinden dertlerimizi paylaşmak yerine, derdimizi anlatmak yerine, yüz yüze konuşmanın daha faydalı olacağını siyasi hayatım boyunca düşünmüşümdür. O yapılamadı, kamuoyuna mal oldu ama vatandaşın derdi ile hiç yan yana gelmiyor. Beni takip ettiniz. Gazeteci böyle bir soru sormaya haklı ama vatandaş bunu sormuyor. Vatandaş oğlunun Türkiye’yi terk etmesinden duyduğu endişeyi ağlayarak söylüyor. Süt hayvanı besiciliği yapan süt üreticisi gözleri dolu dolu ’şunu Mecliste dile getirin’ diyor. Dolayısıyla ben bu soruyu cevaplamayı vatandaşlara karşı ayıp hissediyorum. Onun için görelim Mevlam neyler, neylerse güzel eyler. Buğra bey kendisi ile ilgili iddia sahiplerinin ne güzel işte hukuk yoluyla iddialarını ispatlamaları için bir fırsat tanıyor. Bu çok önemli bir şeydir. Şimdi iddia sahipleri gidecekler ellerinde ne var ise belge ve bilgiyi verecekler. Mahkeme bir karar verecek. O zaman akla kara birbirinden belli olacak” ifadelerini kullandı.

“Ümit Özdağ konusunda sizin bir tasarrufunuz olacak mı?’’ sorusuna Akşener, İngilizce olarak, “No comment (Yorum yok)” cevabını verdi.