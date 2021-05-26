Meral Akşener’den Erdoğan’a cevap

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada İYİ Parti lideri Meral Akşener’in Rize ziyaretinde karşılaştığı provokasyona değinerek, ” Gelin hanım (Akşener) Netanyahu’nun yanına koyuyor onun ardından da Rize’ye gidiyor. Gelin hanıma gayet güzel ders veriliyor. Yine dua et ki gelin hanıma çok ileriye gitmeden ders verdiler. İkizdere yetmedi, Çayeli'ne gittin. Orada da gerekeni yaptılar. Daha neler olacak neler…” ifadelerini kullandı.

“BU NEDENLE İYİLEŞTİRİLMİŞ VE GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM DİYORUZ”

Erdoğan'ın sözlerine sosyal medyadan çok sayıda vatandaş ve siyasetçi tepki gösterirken, Akşener'de hesabından yaptığı açıklamada, “İşte biz, tam olarak da bu nedenle, İYİleştirlmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem diyoruz” dedi.