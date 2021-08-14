banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
TMSF'den kayyumlara ödenen ücretlere ilişkin açıklama
TMSF'den kayyumlara ödenen ücretlere ilişkin açıklama
Messi’nin göz yaşları 10 bin dolardan satışa çıkarıldı
Messi’nin göz yaşları 10 bin dolardan satışa çıkarıldı
Kürşat Ayvatoğlu'na şok hapis istemi!
Kürşat Ayvatoğlu'na şok hapis istemi!
Taksi plaka fiyatı yüzde 30 artarak 2.6 milyon oldu
Taksi plaka fiyatı yüzde 30 artarak 2.6 milyon oldu

Meral Akşener’den Emirhan Yalçın’ın ailesine taziye ziyareti

İYİ Parti lideri Meral Akşener Ankara’nın Altındağ Mahallesi'nde Suriyelilerin bıçaklı saldırısı sonrası hayatını kaybeden 18 yaşındaki Emirhan Yalçın’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Politika 14.08.2021, 12:24
Meral Akşener’den Emirhan Yalçın’ın ailesine taziye ziyareti

Yalçın ailesi tarafından taziye çadırında karşılanan İYİ Parti lideri Meral Akşener, acılı aileye başsağlığı diledi.

Taziye çadırında Kuran-ı Kerim’in okunmasının ardından dua edildi.

Akşener daha sonra Emirhan Yalçın'ın kardeşiyle ve babası Osman Yalçın’la sohbet etti.

Ziyaretin sonunda acılı baba Osman Yalçın, Akşener’e sarılarak ağladı.

Kaynak: Sözcü

Yorumlar (0)
28°
açık