Meral Akşener’den Emirhan Yalçın’ın ailesine taziye ziyareti

Yalçın ailesi tarafından taziye çadırında karşılanan İYİ Parti lideri Meral Akşener, acılı aileye başsağlığı diledi.

Taziye çadırında Kuran-ı Kerim’in okunmasının ardından dua edildi.

Akşener daha sonra Emirhan Yalçın'ın kardeşiyle ve babası Osman Yalçın’la sohbet etti.

Ziyaretin sonunda acılı baba Osman Yalçın, Akşener’e sarılarak ağladı.

Kaynak: Sözcü