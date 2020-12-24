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Meral Akşener’den Bahçeli’nin ‘eve dön’ çağrısına cevap
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Meral Akşener’den Bahçeli’nin ‘eve dön’ çağrısına cevap

MHP lideri Bahçeli'nin "Masa kurma. Bir kez daha diyorum. Dön evine, bitsin bu çile" çağrısına İYİ Parti lideri Meral Akşener'den yanıt geldi.

Politika 24.12.2020, 18:15
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Meral Akşener’den Bahçeli’nin ‘eve dön’ çağrısına cevap

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ankara'da partisinin il başkanları ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Burada yaptığı konuşmada İYİ Parti lideri Meral Akşener’e bir kez daha eve dönme çağrısında bulunan Bahçeli, “Masa kurma. Bir kez daha diyorum. Dön evine, bitsin bu çile” ifadelerini kullandı.

AKŞENER: EVİME DÖNÜYORUM

Bahçeli’nin bu çağrısına Meral Akşener’den cevap geldi. Sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşan Akşener, “Genel Merkez’deki çalışmaları bitirdik, evime dönüyorum” dedi.

“MİLLETİMİZ BİZİ ÇAĞIRIYOR”

Öte yandan Akşener, esnafın sorunlarını ve dertlerini kamuoyuna ve Meclis'e taşımak amacıyla gerçekleştirdiği ziyaretlerden görüntülerin yer aldığı bir video da paylaştı.

Akşener, “Suni gündemlerle milletimizin sorunlarını perdelemeye çalışanlara inat; Memleketimizi il il, ilçe ilçe gezerek milletimizin dertlerini dinliyor, çözüm önerilerimizi sunuyor ve gerçeklere ışık tutuyoruz. Milletimiz bizi çağırıyor” ifadelerini kullandı.

ESNAF VE VATANDAŞ AKŞENER'E BÖYLE DERT YANMIŞ:

Videoda yer alan esnaflardan ve vatandaşlardan bazılarının dile getirdiği şikayetler ise şu şekilde:

“14 Şubat-Bursa ziyaretinde bir vatandaş: “Muhalif olduğumuz için bizlere iş vermiyorlar.”

20 Şubat-Edirne ziyaretinde bir esnaf: “İşlerimiz gerçekten durgun.”

26 Şubat-Balıkesir ziyaretinde bir esnaf: “Son üç aydan beri emekli maaşımla takviye yapıyorum dükkana devamlı.”

26 Şubat-Balıkesir ziyaretinde bir vatanda: “Üç-dört tane torunum var benim. Onlar hep işsiz.”

12 Mart Tekirdağ ziyaretinde bir esnaf: “Millet umudunu hep şans oyunlarına bağladı; ondan başka bir şey yaptığımız yok.”

12 Mart Tekirdağ ziyaretinde bir eczacı: “Çocuğunun hastalığına, reçetesine verecek parası yok bu insanların.”

5 Ağustos Nevşehir ziyaretinde bir esnaf: “Virüs insanları öldürmeyecek ama bu kriz öldürecek, açık söyleyeyim.”

11 Ağustos Kırıkkale ziyaretinde vatandaş: “Emekliler de dertli, herkes dertli. Dertsiz bir kul yok.”

20 Ağustos Aksaray ziyaretinde bir esnaf: “Hani bir halk tabiri var; sinek avlıyoruz.”

20 Ağustos Aksaray ziyaretinde bir esnaf: “Şu şartlarda geçim çok zor ama baksan biz uzaya çıktık yani. Şu an biz uzaydayız, uçuyoruz.”

22 Ağustos Çorum ziyaretinde bir çiftçi: “Yazık, biz bittik. Çiftçi olarak, besici olarak biz bittik.”

1 Eylül Kütahya ziyaretinde bir esnaf: “Bize geçen ay 200 TL gelen elektrik faturası, bu ay yüzde 5 indirimli 400 TL geldi.”

1 Eylül Kütahya ziyaretinde bir esnaf: “'Haftada ne kadar et alıyorsun?' sorusuna; Şu anda almıyoruz. Şu anda haftada et almıyoruz.””

“VERGİ YÜKLERİ İNSANIMIZIN BELİNİ BÜKMÜŞ DURUMDA”

Akşener ayrıca, 20 Ocak'ta gerçekleştirdiği Antalya ziyareti sırasında vatandaşlarla ve esnafla olan diyaloglarının yer aldığı bir video da paylaştı. O videoda da vatandaşlar ve esnafların Akşener'e yaşadığı zorlukları anlattığı anların görüntüleri yer aldı.

Akşener bu videoya ise şu notu düştü:

*Milletimizi bir yandan değerler üzerinden kutuplaştırmaya, diğer yandan suni gündemlerle oyalamaya çalışanlara inat; Makulde buluşmayı hedeflediğimiz siyaset anlayışıyla, hiçbir görüş ayırt etmeden; milletimizin yaşadığı sorunların sesi olmak için, ülkemizin gerçek gündemini konuşmak için il il, ilçe ilçe gezdiğimiz ziyaretlerimizde Antalya’dayız…

*Turizm cenneti Antalya'mızda esnaflarımız, gençlerimiz, kadınlarımız perişan. Her şey dahil sistemi, zincir marketler, getirilen yeni vergi yükleri insanlarımızın belini bükmüş.

*Bir devleti yönetenler, milletinin feryadına kayıtsız kaldıkça dertler büyür, içinden çıkılamaz bir hâl alır. İşte biz bu dertleri çözmek, yaraları sarmak için geliyoruz. Millet bizi çağırıyor.

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