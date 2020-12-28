Meral Akşener’den asgari ücret eleştirisi

Akşener, şu ifadeleri kullandı:

* Yeni asgari ücret çalışanlarımız için yeterli olmadığı gibi, işgücü maliyetlerinin 4 bin 200 liraya çıkması mutlaka üretici fiyatlarına ve yıllık enflasyona yansıyacak.

* Oysa bizim önerimizi yapsaydınız, işgücü maliyetleri aynı kalacağı için maliyet bazlı bir enflasyon oluşmayacaktı.