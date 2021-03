Meral Akşener: 'Şahsım' diplomasisinden 'tık' diplomasisine terfi ettik

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Meclis Grup Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkiye-Mısır ilişkileri ile ilgili yaptığı açıklamalara tepki gösteren Akşener "Şahsım diplomasisinden tık diplomasisine terfi ettik" dedi.

Akşener, şöyle devam etti: "Bir tık altında sürecekmiş. Bir tık ne demek Sayın Erdoğan? Sisi'yle sen görüşmeyeceksin, bir tık altında Sayın Çavuşoğlu mu görüşecek? Bir tık altında elçilik açmayacaksınız, maslahatgüzar mı göndereceksiniz? Rabia yapmayacaksınız, bir tık altında 3 parmak mı göstereceksiniz?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı ekonomik reform paketi için de "Sayın Erdoğan, bak şimdiden uyarıyorum. Damadın da hemen, her ay yeni bir paket açıklıyordu. Sonunda paket oldu" yorumunda bulundu.

Akşener'in açıklamaları şöyle:

"Bu ülkede, Mustafa Kemallere idam fermanı yazanlar oldu. Bu ülkede, milletin meclisinin üzerine ordu gönderenler oldu. Bu ülkede, milletine terörist diyenler oldu. Bu ülkede, Andımızı yasaklayanlar oldu. Aslında buna çok da şaşırmıyoruz. Çünkü onları anlayabiliyoruz. Andımızın sözleri ağır gelenler, elbette andımızı yasaklamak ister.

Küçüklerini korumak yerine, onlara göz dikenler, elbette andımız okunmasın ister.

"BİZLER HALA BURADAYIZ"

Oy hesabı dışında, büyüklerini sayıdan saymanlar, yaş almışına, emeklisine sahip çıkmayanlar, elbette andımız duyulmasın ister. Yandaşını milletinden çok sevenler, yükselme ve ileri gitme idealini içine sindiremeyenler, elbette andımız bilinmesin ister. ‘Büyük Atatürk' dendiğinde, kaşıntı tutanlar, çalışmak yerine, çalıp, çırpanlar, elbette andımız hatırlanmasın ister.

En önemlisi de, Türk demenin bir ayırma değil, bir birliktelik arzusu olduğunu görmek istemeyenler, son bağımsız Türk devletini, uçuruma sürükleyenler, elbette andımızın son cümlesinde şaşkına döner! Ama o arkadaşlar hiç kusura bakmasın, bizler hala buradayız.

Türk Devleti hâlâ burada. Cumhuriyet hâlâ burada. Çünkü bu topraklarda, milletini ve memleketini özünden çok sevenler, kendilerini ve koltuklarını, özünden çok sevenlere karşı, her defasında galip gelmiştir. Her zaman da galip gelecektir!

Bakanlıklarımız içinde, ikisinin adının başında “milli” kelimesi vardır. Kafiye olsun diye değildir. Zaten kafiyeli de değildir. Biri Milli Savunma Bakanlığı, diğeri de Milli Eğitim Bakanlığı'dır. İşte o nedenle, Milli Eğitim Bakanlığı'nın, milli kimliğimize vurgu yapan, milli şuuru besleyen Andımızla, yargı üzerinden mücadeleye girmesi, acı olduğu kadar da ironiktir. ‘Yerli ve milliyiz' diyenlerin, aslında ne olmadıklarını göstermesi bakımından da, bir o kadar öğreticidir. Biliyorsunuz, Danıştay'ın 2018 yılında verdiği, ‘Andımız yeniden okutulmalı' kararının ardından, bu kürsüden birçok defa, ‘Kararı uygulayın' çağrısı yaptım. Meclis grubumuz, soru önergeleri verdi. Tüm bu süreçte, iktidardan da, ortağından da ses çıkmadı. Danıştay kararına rağmen, üç yıldır ortağına, ‘Andımızı okutun' diyemeyenler, şimdi ise çıkmışlar, Genel Kurul kararından sonra, bu karara isyan ediyor-muş gibi yapıyorlar. İbretlik gerçekten… Allah kimseyi böyle yoldan çıkartmasın.

"ERDOĞAN İÇİN HER ACI SİYASİ RANT"

Sayın Erdoğan’ın, Mısır için, Gazze için yaptığı aslında nedir biliyor musunuz? Oralarda yaşanan acıları, iç siyasete malzeme yapıp kullanmaktır. Çünkü Sayın Erdoğan’ın siyaset anlayışına göre, herkes ve her şey, sadece, kendi iktidarına hizmet ettiği sürece değerlidir. Her acı, her kriz, Sayın Erdoğan için, siyasi ranta dönüşebildiği sürece anlamlıdır. Bu nedenle, gün gelir, Sayın Erdoğan’ın iktidarının devamı, Mısır’la, İsrail’le konuşmayı, el sıkışmayı gerektirir; İşte o zaman ne Rabia meydanı ne Gazze ne de Mavi Marmara, Sayın Erdoğan için artık önemli değildir. Gün gelir, Sayın Erdoğan’ın iktidarının devamı, Yunanistan’la anlaşmayı gerektirir; İşte o zaman ne Kıbrıs davası ne de Kıbrıslı kardeşlerimiz, Sayın Erdoğan için artık önemli değildir. Gün gelir, Sayın Erdoğan’ın iktidarının devamı, PKK ile masaya oturmayı gerektirir; İşte o zaman ne şehitlerimiz ne de memleketin bütünlüğü Sayın Erdoğan için artık önemli değildir.