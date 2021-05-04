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Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı adayı kim? İşte aklındaki iki isim!

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhalefetin hangi ismi aday göstereceği merak konusu olurken; gazeteci Abdulkadir Selvi, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in adaylık için aklındaki ismi yazdı.

Politika 04.05.2021, 10:31
Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı adayı kim? İşte aklındaki iki isim!

AK Parti iktidarına yakınlığıyla bilinen Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü köşe yazısında 2023'te yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin muhalefet cephesiyle ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Gazeteci Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ilk planının Millet İttifakı olarak ortak bir aday çıkarmak olduğunu yazdı.

İYİ Parti lideri Akşener'in ortak aday çıkarılması durumunda aklında iki ismin olduğunu vurgulayan Selvi, bu isimlerin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olduğunu iddia etti.

Abdulkadir Selvi'nin yazısının tamamı için...

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