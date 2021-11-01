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Meral Akşener'in baş danışmanı İYİ Partili Çıray'dan "tezkere çatlağı" iddialarına yanıt

Geçen hafta TBMM'de oylanan Suriye-Irak tezkeresine İYİ Parti, Cumhur İttifakı ile birlikte "Evet" oyu verirken, Millet İttifakı ortağı CHP ise "Hayır" oyu vermişti. Yaşanan bu gelişme "Millet İttifakı'nda çatlak mı var?" sorularını beraberinde getirirken, iddialara yanıt İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray'dan geldi. Çıray, "İki parti de demokratik bir şekilde kendi fikir ve kararlarını ortaya koymuştur. Bu tutum farklılığı Millet İttifakı'nı bozacak değildir" dedi.

Politika 01.11.2021, 16:48
Meral Akşener'in baş danışmanı İYİ Partili Çıray'dan "tezkere çatlağı" iddialarına yanıt

Irak ve Suriye'ye asker göndermeyi içeren tezkerenin süresi, CHP ve HDP'nin "Hayır" oylarına karşı AK Parti, MHP ve İyi Parti'nin "Evet" oylarıyla 2 yıl daha uzatıldı. İYİ Parti'nin tezkereye "Evet" oyu vermesine rağmen Millet İttifakı ortağı CHP'nin oylamada "Hayır" demesi ise ittifakta çatlak iddialarına neden oldu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, CHP'nin tezkerede yabancı askerler maddesi olduğu gerekçesiyle "Hayır" oyu kullanmasına tepki gösterdi. Dervişoğlu, "Önceki tezkere ile şimdiki tezkere arasında fark yok. Öncekine evet deyip buna hayır diyenlerin durumu tartışılır" ifadesini kullandı.

Yaşanan tüm gelişmeler akıllara "Millet İttifakı'nda tezkere çatlağı mı var?" sorusunu getirirken, gündemdeki iddiaya yanıt İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray'dan geldi. Yeni Journal'dan Çınar Ayser'e konuşan Çıray, "Bu tutum farklılığı Millet İttifakı'nı bozacak değildir" ifadesini kullandı.

Kendisine yöneltilen "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye ve Irak'a sınır ötesi operasyon yetkisini 2 yıl uzatan tezkere, TBMM Genel Kurulu'nda CHP ve HDP'nin "hayır" oylarına karşı AK Parti, MHP ve İyi Parti'nin "evet" oylarıyla kabul edildi. Gözler doğal olarak Millet İttifakı'na çevrildi, bu fikir ayrılığı ittifakta nasıl yankı buldu?" sorusuna Çıray şu yanıtı verdi;

"Millet İttifakı bir seçim ittifakıdır. Bu birlikteliğin asıl kuruluş amacı, Türkiye'de iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme dayalı, demokratik, anayasal bir hukuk devletini yeniden inşa etmektir. Dolayısıyla Irak ve Suriye Tezkeresi'nde Millet İttifakı partileri demokratik bir şekilde kendi fikir ve kararlarını ortaya koymuştur. Bu tutum farklılığı Millet İttifakı'nı bozacak değildir ancak buradan hareketle ittifak içine nifak tohumları ekilmek istenmektedir."

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